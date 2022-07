Mãe com dois filhos pequenos perde tudo após incêndio e precisa de doações em União dos Palmares

Uma residência pegou fogo nas primeiras horas desta sexta-feira (8), no Conjunto Padre Donald, em União dos Palmares. Com o incêndio, uma mãe com duas crianças de 3 e 5 anos acabou perdendo tudo. Registros feitos no local mostram que a família não tem mais nem cama para dormir. Eles começaram a receber doações de…

Uma residência pegou fogo nas primeiras horas desta sexta-feira (8), no Conjunto Padre Donald, em União dos Palmares.

Com o incêndio, uma mãe com duas crianças de 3 e 5 anos acabou perdendo tudo. Registros feitos no local mostram que a família não tem mais nem cama para dormir.

Eles começaram a receber doações de populares, atenuando a situação após o acidente. No momento do incêndio, os três não estavam em casa.

O contato para quem deseja ajudar a família é o (82) 99131-4087, que é o número da mãe (Rafaela). A residência fica em frente a Oficina do Remy.