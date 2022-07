Maiores Jackpots no Brasil nos Cassinos online

Em um passado recente, os grandes prêmios e jackpots de jogos de cassino online eram dados nos cassinos físicos. No entanto, dada a popularidade e maior demanda, a realidade é que os cassinos online já estão tendo a capacidade de apresentarem prêmios grandiosos. Prova disso mesmo está nessa lista completa. Muitos dos prêmios acabam chegando na ordem dos milhões de reais.

Atualmente, ainda não existem muitos registros acerca dos grandes jackpots entre jogadores brasileiros. Contudo, fará todo o sentido que saiba quais foram os maiores prêmios dos cassinos online da história. Como rapidamente irá compreender, também no cassino online Brasil irá ter um leque de jogos muito grande, nos quais terá a chance de poder jogar para os maiores jackpots. Eis alguns exemplos de jogos populares que oferecem grandes jackpots nos cassinos online:

Slots de jackpot progressivos

Jogos de Jackpot

Títulos de cassino ao vivo online

Bingo

E muitos mais

Recorde em um dispositivo móvel: $ 8,82 milhões no Zodiac Casino

Um jogador misterioso, sob as iniciais D.P. na época, ganhou o maior jackpot progressivo já obtido em um dispositivo móvel, a 28 de agosto de 2016. Nunca foi revelado de onde veio o vencedor do jackpot ou quantos anos ele tinha. No entanto, o que sabemos é o impressionante valor do jackpot de US$ 8,82 milhões e que foi ganho em um iPad. Alegadamente, o usuário estava desfrutando do Mega Moolah Mobile no Zodiac Casino, quando o jackpot atingiu. Claramente que ficará na história, demonstrando como poderá ser fácil poder ganhar um jackpot, mesmo em um dispositivo móvel.

Maior jackpot do Cassino: $ 23,6 milhões ganhos no jog Mega Moolah Absolootly Mad

Para a maioria das pessoas, 2020 foi tudo menos prolífico. No entanto, para outros, serviu como um trampolim para os maiores ganhadores de jackpot de todos os tempos. Na primavera de 2021, um amante de caça-níqueis, extremamente sortudo, atingiu o maior jackpot do mundo, totalizando US$ 23.632.599,85.

Ora, o jackpot de $ 23,6M foi conseguido no Napoleon Sports & Casino Online, no jogo Absolootly Mad: Mega Moolah. Um jogador da Bélgica jogou em seu cassino online favorito e ganhou a soma de oito dígitos em pouco tempo. Pelas palavras do criador, o jackpot Absolootly Mad completamente ‘obliterou’ o campeão anterior.

Slots ganhadores: $ 16,76 milhões no Mega Moolah’s Millions

Em 20 de agosto de 2020, a desenvolvedora Microgaming confirmou outro incrível jackpot de cassino online. Mega Moolah fez isso novamente, desta vez com US $ 16.765.230. O feliz evento aconteceu no Lucky Casino, que teve dois motivos para comemorar. Ou seja, a vitória de mais de US $16 milhões também foi o maior vencedor de caça-níqueis online de todos os tempos para Lucky! Nenhuma informação sobre o vencedor do cassino online foi revelada. Eles pareciam gostar de seu anonimato, e isso é justo.

Um jovem vencedor: $ 9,57 milhões para Alexander no Folkeautomaten

Essa generosa slot registrou inúmeras vitórias ao longo dos anos. No entanto, uma das mais altas foi marcada em 28 de novembro de 2015 no Folkeautomaten, dando a entender que também nos cassinos gringos é possível ter acesso a grandes jackpots. O sortudo jogador chamado Alexander, da Suécia, tinha apenas 30 anos na época da vitória, quando o jogo o tratou com um lucro inesperado de US$ 9,57 milhões.

Comentando sobre sua sorte, o ganhador do jackpot revelou que ficou sem palavras no início e depois acordou sua esposa para comemorar. Alexander disse que planejava ficar quieto, pagar sua hipoteca e provavelmente se presentear com férias um carro novo. Certamente que saiu a sorte grande.

Existem jogos com slots progressivas nos cassinos online

Um pouco diferente do que irá encontrar em um jogo de cassino físico, a realidade é que existem slots de jackpot progressivo que acabam levando a que haja maior probabilidade de tais prêmios gigantes poderem ser atingidos. Ora, avaliando pela enorme popularidade de toda a indústria, deverá ser uma questão de tempo até que também alguns jogadores brasileiros possam ter a sorte de seu lado.

Até porque, na maioria desses casos, por serem jogos de jackpot progressivo, não foi necessariamente necessário ter que fazer um valor de apostas muito elevado. Apenas terá que escolher um jogo que se divirta e arriscar sua sorte.