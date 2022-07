Mais de 50 downloads de papéis de parede oficiais do iPhone 13 e iPhone 13 Pro (476 ppi)

A Apple adicionou quatro novos telefones à sua lista da lista já existente de iPhones. No evento California Streaming realizado na terça-feira, 14 de agosto, a Apple anunciou quatro novos iPhones da série iPhone 13. Os novos iPhones lançados no evento são o iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e a variante mais sofisticada iPhone 13 Pro Max.

Esses modelos mais recentes de iPhones foram lançados juntamente com o Apple Watch Series 7 e os modelos mais recentes de iPad. A Apple também lançou dois novos conjuntos de papel de parede que serão adicionados à série iPhone 13. Os novos papéis de parede do iPhone 13 e iPhone 13 Pro parecem bons, e muitas pessoas já querem baixá-los e usá-los no dispositivo que usam.

Download de papéis de parede do iPhone 13 e 13 Pro para a tela Super Retina

Se você também deseja baixar os papéis de parede do iPhone 13 e do iPhone 13 Pro e usá-los no telefone que está segurando na mão, nós o cobrimos com isso.

Como baixar o papel de parede do iPhone 13 e do iPhone 13 Pro no seu telefone?

Os novos papéis de parede do iPhone parecem ótimos, e sabemos que, assim como nós, você não pode mais esperar para colocar as mãos neles. Mas a parte empolgante é que colocamos nossas mãos neles. Sim, temos o novo papel de parede do iPhone 13 e iPhone 13 Pro conosco. A Apple adicionou quatro novos papéis de parede para o iPhone 13 Pro, enquanto cinco novos papéis de parede foram adicionados ao iPhone 13 e iPhone 13 mini para resolução de 2532 × 1170 e 2340 × 1080 pixels.

Baixe os papéis de parede do iPhone 13 Pro

Abaixo está a prévia dos papéis de parede do iPhone 13 que você poderá baixar seguindo este artigo-

Os papéis de parede do iPhone 13 Pro são bastante semelhantes ao papel de parede do iPhone 13, exceto pelos esquemas de cores. Dois novos designs de papel de parede estão lá para o iPhone 13 Pro que não veremos no iPhone 13 e iPhone 13 Mini. Confira a prévia do papel de parede do iPhone 13 Pro abaixo-

Baixar iPhone 13 Mini

Baixe os papéis de parede do iPhone 13/iPad Mini em HD

Se você deseja baixar o papel de parede do iPhone 13 e iPhone 13 Pro, siga as etapas abaixo-

Você baixará os papéis de parede do iPhone 13 e iPhone 13 Pro clicando neste link .

Seguindo o link que fornecemos, você será direcionado para Google Drive, onde os papéis de parede são salvos.

Você verá duas pastas aqui, iPhone 13Pro e Iphone que terá papel de parede para as séries iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Abra a pasta da série de telefone da qual deseja baixar o papel de parede.

Abra o papel de parede que deseja baixar e clique no botão três elipses no canto superior esquerdo.

Aqui clique em download para baixar o papel de parede.

Agora vá para o Galeria do seu telefone, e você encontrará o papel de parede que você baixou aqui.

Defina a imagem como papel de parede em seu telefone.

GUIAS RELACIONADOS:

Palavras finais

É assim que você pode baixar o papel de parede do iPhone 13 e do iPhone 13 Pro no seu telefone. Observe que estas são imagens padrão que você pode definir como papel de parede. Oficialmente, essas imagens suportarão o modo escuro quando usadas nas séries iPhone 13 e iPhone 13 Pro. No entanto, em qualquer outro telefone, eles funcionarão como papel de parede padrão que você pode usar em seu telefone.