mais de 53 milhões serão beneficiados em agosto

Mais de 53 milhões de brasileiros serão impactados diretamente pelos pagamentos do programa Auxílio Brasil a partir do mês de agosto. Ao todo, o Governo pretende realizar as novas liberações para pouco mais de 20 milhões de pessoas. Considerando que os usuários estão dentro de famílias, então estima-se que os outros integrantes também serão ajudados.

O Governo Federal chega neste número ao entender que as pessoas são selecionadas para o Auxílio Brasil justamente com base na renda per capita de cada família. Dessa forma, o ganho de todos os integrantes que residem em uma mesma casa definem se aquele grupo de indivíduos pode ser beneficiado pelo projeto social.

Para estar entre os mais de 53 milhões de cidadãos que receberão o dinheiro do Auxílio Brasil no mês de agosto, o cidadão precisa fazer parte de uma das mais de 20 milhões famílias que serão atendidas pelo programa social. As regras de seleção, aliás, seguem basicamente as mesmas, de modo que não é necessário se preocupar com os processos de inscrição.

É importante lembrar que o Auxílio Brasil passará por um aumento no número de usuários já a partir de agosto. Informações do Ministério da Cidadania, apontam que mais de 2 milhões de pessoas poderão entrar na folha de pagamentos. Com a indicação, o número total de beneficiários passa dos 18 milhões atuais para mais de 20 milhões.

Nos últimos dias, membros do Ministério da Cidadania estão percebendo um aumento no número de reclamações envolvendo o Auxílio Brasil. Alguns usuários estão recebendo mensagens que prometem inscrições rápidas para que as pessoas estejam nesta nova entrada de beneficiários. A pasta alega que o processo trata-se de um golpe.

O vale-gás nacional

O vale-gás nacional do Governo Federal também passará por algumas mudanças estruturais a partir do mês de agosto. A principal delas é mesmo a questão do valor do benefício que passará de uma média de R$ 50 para R$ 100.

Além disso, há também a indicação de alteração no calendário do projeto. Assim como deve acontecer com o Auxílio Brasil, os repasses do benefício acontecerão sempre na primeira quinzena e não mais na parte final de cada mês.

Contudo, o vale-gás nacional não registrará um aumento significativo no número de usuários do programa social. Segundo dados do Ministério da Cidadania, pouco mais de 5 milhões estão aptos ao recebimento. O sistema seguirá o mesmo nos meses seguintes.

Outros auxílios

Além do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional, o Governo Federal também aplicará outras mudanças promovidas pela PEC dos Benefícios nos próximos meses. Alguns programas, por exemplo, poderão ser iniciados do zero.

É o caso do Pix Caminhoneiro. O novo projeto social fará pagamentos mensais de R$ 1 mil até o final do ano para os motoristas de caminhão. São trabalhadores que estão com dificuldades para conseguir bancar o aumento nos preços dos combustíveis registrado nos últimos meses.

O Governo Federal também começará os repasses do auxílio-taxista neste próximo mês de agosto. A indicação inicial é de que as liberações aconteçam já a partir do próximo dia 16. Seja com for, ainda não há uma indicação de valores para o projeto.