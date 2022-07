Maneiras de rastrear o número do TextNow (2022)

Se você deseja rastrear um número e descobrir quem o possui, o Textnow não permite que você o rastreie diretamente. O TextNow é um serviço que permite fazer chamadas gratuitas e enviar SMS para vários países, como EUA, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura e muitos outros. Se você pertence aos EUA e não tem conexão com a Internet, pode fazer chamadas obtendo seus cartões SIM.

A melhor coisa do Textnow é que ele protege os dados entre dois usuários e garante que apenas o receptor possa acessá-los. Se você quiser rastrear o número do TextNow então este artigo irá ajudá-lo com isso.

Pesquisa de número TextNow | Rastreie o número do TextNow facilmente

Este artigo discute vários métodos de 2022 para determinar o proprietário de um número TextNow.

Como rastrear um número TextNow 2022?

Abaixo estão várias maneiras de rastrear os números do TextNow –

Usando a ferramenta SpyForMe

SpyForMe é uma das melhores ferramentas de espionagem online disponíveis para muitos serviços. Se você está recebendo algumas chamadas fraudulentas, ou se sofre cyberbullying ou cyberstalking, e também se deseja verificar se há algum cônjuge desconfiado ou qualquer outra coisa, o SpyForMe é a melhor ferramenta que o ajudará nesse problema. Usando esta ferramenta, você pode encontrar todos os perfis secretos de mídia social, usar a ferramenta de pesquisa de números TextNow, pesquisar perfis do Facebook e até pesquisar números de voz do Google, tudo de graça. Siga as etapas fornecidas se você quiser rastrear um número com a ferramenta SpyForMe-

Em primeiro lugar, visite o Spyfor site clicando neste link .

Agora clique no Iniciar pesquisa de número do TextNow botão.

Agora, digite o número do TextNow que você deseja rastrear.

Levará algum tempo para mostrar os resultados.

Usando Truecaller

Truecaller é um aplicativo bem conhecido que pode ser usado em telefones Android e iOS. Isso é popular em todo o mundo devido aos seus recursos, alguns dos quais podem incluir gerenciamento de chamadas, serviços de SMS e bloqueadores de spam, e até identifica o chamador que está ligando para você. Devido às novas atualizações do Truecaller, ele também incluiu o recurso de rastreamento profundo. Agora você pode rastrear o nome do proprietário do número e encontrar alguns detalhes relacionados à atividade do número.

Uma atualização interessante sobre o Truecaller é que agora você pode inserir o objetivo da chamada, devido ao qual a outra pessoa poderá receber a notificação de chamada 2-3 minutos antes da chamada. O Truecaller também tem sua versão premium por uma tarifa mais barata. Você pode ver quem visualizou seu perfil, adicionar uma versão gratuita, um poderoso bloqueio de spam e um impulso fácil para procurar novos contatos.

Siga as etapas fornecidas se você quiser rastrear um número TextNow usando Truecaller –

Primeiro, baixe e instale o Truecaller app e conceda todas as permissões solicitadas.

Conclua o processo de registro inserindo todos os detalhes necessários, como seu nome, endereço, ID de e-mail e outros detalhes solicitados pelo aplicativo.

Na barra de pesquisa do aplicativo, digite o número de contato da pessoa que você deseja rastrear. Se os dados da pessoa estiverem sincronizados com o Truecaller, todos os detalhes ficarão visíveis para você.

Você pode ver o nome, endereço e localização do usuário. Agora, você poderá rastrear facilmente a localização da pessoa.

Portanto, outra maneira de rastrear um número do TextNow é criar uma conta nesta plataforma. Isso não é tão fácil quanto os outros dois métodos, pois é um processo longo porque requer um relacionamento real com o proprietário da conta. À medida que você estabelece um bom relacionamento com o proprietário da conta e ganha a confiança dele, pode facilmente pedir ao outro que revele sua identidade.

Conclusão

Se você deseja descobrir o número do TextNow de alguém, pode fazê-lo seguindo as etapas deste artigo. Seguindo as etapas acima, você saberá quem é o proprietário do número do TextNow que está procurando.

Perguntas frequentes

Você pode rastrear um número TextNow?

Se a polícia tiver algum mandado contra você, eles podem acessar facilmente seu número do TextNow e rastreá-lo.

O TextNow é seguro de usar?

Se você é um adulto, é seguro usar. Mas se as crianças estiverem usando, você deve ser cauteloso ou avisá-los.

Preciso de um cartão SIM para usar o TextNow?

Não, você não precisa de nenhum cartão SIM para usar o TextNow. Você pode ligar ou enviar mensagens de texto para qualquer pessoa usando uma rede Wi-Fi.

LEIA TAMBÉM: