A produção de grãos é estimada em 272,5 milhões de toneladas, com clima favorável para as culturas de 2ª safra, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Mapa: estimativa oficial para a produção de grãos

O volume representa um crescimento de 6,7% em relação à temporada passada, ou seja, cerca de 17 milhões de toneladas, destaca a recente divulgação oficial.

Em condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das culturas de 2ª safra, a produção de grãos no país deverá atingir 272,5 milhões de toneladas no ciclo 2021/22, conforme indica o 10º Levantamento da Safra publicado nesta quinta-feira (7) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Crescimento no agro

Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o volume representa um crescimento de 6,7% em relação à temporada passada, ou seja, cerca de 17 milhões de toneladas. Para a área também é esperado um aumento de 4 milhões de hectares, sendo estimada em 73,8 milhões de hectares.

Dados oficiais

Com cerca de 60% do milho 2ª safra em maturação e 28% colhidos, a colheita total do cereal está estimada em 115,6 milhões de toneladas, volume 32,8% superior ao ciclo passado, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Sobre a 2ª safra da cultura

Apenas na 2ª safra da cultura o aumento chega a 45,6% da produção, chegando próximo a 88,4 milhões de toneladas. Caso confirmado o resultado, esta será a maior produção de milho 2ª safra registrada em toda a série histórica, relata o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

No entanto, é preciso ressaltar que, mesmo com estágio avançado da cultura, cerca de 19% das lavouras de 2ª safra de milho ainda se encontram sob influência do clima.

Milho: recorde na produção e colheita

Impulsionado pelo crescimento do milho, o sorgo é outro grão que tende a registrar recorde na produção com colheita estimada pela estatal em mais de 3 milhões de toneladas, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O produto é utilizado na preparação de ração para animais, principalmente frango, e tem como vantagem ser mais resistente à estiagem. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os estados que apresentam os maiores percentuais de crescimento são Mato Grosso do Sul, Piauí e Bahia, com incrementos de 362,6%, 227,2% e 98%, respectivamente.

Acompanhe os dados oficiais

Acompanhe as informações oficiais sobre a agricultura e o agronegócio. Visto que diversos fatores impactam a economia e a inflação, de forma direta e indireta. Portanto, são dados relevantes para o conhecimento do cidadão no cenário econômico atual.