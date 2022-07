De acordo com recente divulgação oficial, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) fiscaliza fertilizantes no principal porto importador do Brasil.

Mapa: fiscalização no principal porto importador do Brasil

A ação teve como objetivo a fiscalização da importação de matérias-primas, armazenamento e produção de fertilizantes minerais, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Fiscalização de fertilizantes

O principal porto de ingresso de fertilizantes do Brasil, localizado na região de Paranaguá, no estado do Paraná, recebeu nesta semana a terceira força-tarefa realizada por auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), dos produtos fiscalizados, 350 toneladas de fertilizantes foram apreendidas cautelarmente.

Informações analisadas nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária

A equipe de fiscalização esteve em 21 estabelecimentos e coletou 26 amostras de produtos para análises nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, ressalta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O local já havia passado por outras fiscalizações de rotina e, com isso, foi possível identificar melhorias implementadas pelas empresas registradas.

O objetivo da fiscalização

Correções específicas foram efetuadas

Na ocasião, oito empresas foram embargadas cautelarmente para realização de adequações, sendo que três delas efetuaram as correções necessárias dentro do período da força-tarefa e foram desembargadas, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Foram realizadas seis auditores fiscais federais agropecuários de três estados

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), participaram da ação seis auditores fiscais federais agropecuários de três estados, com apoio de servidores técnicos e administrativos da Superintendência Federal da Agricultura (SFA-PR).

Acompanhe as políticas públicas

É muito importante para o cidadão acompanhar as ações governamentais e as políticas públicas de forma abrangente. Visto que diversas ações impactam a economia de forma direta ou indireta.

O setor agro é muito importante para a economia nacional

Sendo assim, é viável que acompanhe as plataformas oficiais do Governo Federal, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e conheça as medidas tomadas para melhorar o setor do agronegócio, considerando a melhoria da atividade através de estudos, investimentos em ciência e ações para facilitar o crédito para o pequeno produtor rural, dentre outras ações que impactam o setor de forma direta ou indireta.