A nova política de inovação objetiva promover o desenvolvimento da cacauicultura brasileira, de acordo com informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Mapa: política de inovação objetiva promover o desenvolvimento da cacauicultura brasileira

De acordo com informações oficiais, a finalidade é levar a inovação por meio da geração de tecnologias, produtos, processos e serviços em benefício do cacau.

Ceplac: tecnologia nos processos

A partir de setembro, entrará em vigor a Portaria Nº 462, que trata da Política de Inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A política servirá para orientar as ações da Ceplac na promoção da inovação, desburocratizando processos e inserindo novas tecnologias na cacauicultura brasileira.

O Brasil é um grande produtor de cacau

De acordo com as informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Brasil ocupa hoje o 6º lugar na produção mundial de cacau, segundo a International Cocoa Organization (ICCO).

Segundo o Censo Agropecuário de 2017, há mais de 93 mil estabelecimentos produtores de cacau no país. Eles estão concentrados na Bahia e no Pará, que juntos representam 96% da produção nacional.

Em 2020, a Ceplac foi reconhecida como Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Para se tornar uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) plena, era necessária a publicação da política de inovação, em cumprimento a uma exigência legal.

Desburocratização para os produtores

Com esse arcabouço legal, será possível utilizar a Lei de Inovação, ou Lei do Bem, para desenvolvimento, por exemplo, de um bioinsumo para combater a vassoura-de-bruxa, praga que mais afeta as lavouras de cacau, explica a divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Ceplac e a regulamentação de normas e soluções em agricultura

A Ceplac será responsável por aprimorar os mecanismos institucionais de estímulo à inovação, por meio de programas de fomento e indução específicos, criados e regulamentados por normas, para auxiliar, dar suporte e estimular atividades relacionadas ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, gestão e difusão de soluções em agricultura, e sua disponibilização à sociedade, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

NIT: promoção da inovação e contribuição científica e tecnológica

Além disso, contará com um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para promover a inovação e a adequada proteção das invenções geradas nos âmbitos interno e externo da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), e a sua transferência ao setor produtivo, com intuito de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico.