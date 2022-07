O prazo para participar da Pesquisa MapaSAN 2022 foi prorrogado até o dia 28 de julho, de acordo com informações oficiais do Ministério da Cidadania.

MapaSAN 2022: prazo oficial é prorrogado

O levantamento com os municípios brasileiros tem o objetivo de coletar informações sobre as ações e os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, destaca o Ministério da Cidadania.

De acordo com informações oficiais, foi prorrogado o prazo para que os municípios brasileiros participem do Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional (MapaSAN 2022).

Conforme informa o Ministério da Cidadania, até o dia 28 de julho, os dados sobre as ações e os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional devem ser cadastrados em formulários digitais.

Informações Sisan

Segundo destaca o Ministério da Cidadania, o objetivo do levantamento é coletar informações sobre as estruturas e os componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

A pesquisa foi disponibilizada em abril pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (SEISP), elaborada em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), ambas do Ministério da Cidadania, destaca a divulgação oficial.

A adesão dos municípios é voluntária, mas a participação dos gestores contribui para o fortalecimento e aprimoramento das políticas públicas que visam à garantia do direito humano à alimentação adequada em todo o país.

Além disso, promove a qualificação da gestão da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nas esferas federal, estadual e municipal, ressalta o Ministério da Cidadania.

Temas da edição 2022

Conforme destaca a divulgação oficial do Ministério da Cidadania, a edição de 2022 está organizada em três eixos temáticos: Sistema de segurança alimentar e nutricional no âmbito municipal; política de segurança alimentar e nutricional; e equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional.

Além disso, o Ministério da Cidadania informa que, durante a pesquisa, há ainda um canal para mais informações pelo e-mail mapasan@cidadania.gov.br.

Sobre o MapaSAN

O Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional (MapaSAN) é uma pesquisa sistemática realizada pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (SEISP) em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), ambas do Ministério da Cidadania, que ocorre desde 2014.

Esta pesquisa possibilita que órgãos governamentais dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) e organizações da sociedade civil atuem conjuntamente na formulação e implementação de programas e ações que constituem a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e as estratégias de fortalecimento, ampliação e implantação do Sisan em todo o território nacional.

Esse diagnóstico é particularmente importante em um país como o Brasil, no qual há grandes diferenças (regionais, econômicas e de porte populacional) entre as regiões, estados e municípios brasileiros na execução e quanto às diferentes características da gestão e operação das políticas públicas correspondentes, particularmente as de SAN, destaca a divulgação oficial.