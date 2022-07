Marisol disponibiliza vagas de emprego; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Marisol Vestuário S.A, empresa com segmento de confecção infantil, disponibiliza novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades no sul do país.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Operador Beneficiamento II (Lixadeira/Felpadeira) Jaraguá do Sul/SC Operador Beneficiamento II (Revisor) Jaraguá do Sul/SC Operador Beneficiamento II(Transporte) Jaraguá do Sul/SC Operador Beneficiamento I – Secadora Malha Jaraguá do Sul/SC Operador de Caixa – PCD Porto Belo/SC Tintureiro II Jaraguá do Sul/SC Vendedor (a) Curitiba/PR Vendedor (a) Curitiba/PR Vendedor (a) Jaraguá do Sul/SC Desenhista – Marcas Jaraguá do Sul/SC Designer Gráfico – Banco de Talento Jaraguá do Sul/SC Designer Gráfico Jr Jaraguá do Sul/SC Designer Gráfico PL Jaraguá do Sul/SC Dobrador (a) – Mostruário Jaraguá do Sul/SC Estoquista – PCD Itupeva/SP Expedidor I – Expedição Jaraguá do Sul/SC Gerente de Loja – Banco de Talentos Não informado Gerente de Loja Canoas/RS Auxiliar de Cobrança – Banco de Talentos Jaraguá do Sul/SC Auxiliar de Contas a Pagar – Banco De Talentos Jaraguá do Sul/SC Auxiliar de Loja – PCD Alexânia/GO Auxiliar de Loja – PCD Novo Hamburgo/RS Auxiliar de Loja Novo Hamburgo/RS Auxiliar de Produção Jaraguá do Sul/SC Auxiliar de Produção – PCD Jaraguá do Sul/SC Auxiliar de Tecelagem (Enfraldador) Jaraguá do Sul/SC Administrador de Condomínio Jaraguá do Sul/SC Advogado(a) Jaraguá do Sul/SC Almoxarife I – Almoxarifado Jaraguá do Sul/SC Almoxarife I – SMA Jaraguá do Sul/SC Analista de CRM Jaraguá do Sul/SC Analista de Negócios de TI Jaraguá do Sul/SC Aprendiz de Costura – Mostruário Jaraguá do Sul/SC Assistente Administrativo I – Central de Vendas e Relacionamento Jaraguá do Sul/SC Operador Beneficiamento II (Calandra) Jaraguá do Sul/SC Operador Beneficiamento II (Compactadeira) Jaraguá do Sul/SC Operador de Caixa Jaraguá do Sul/SC Profissionais com Deficiência (PCD) Jaraguá do Sul/SC Representante Comercial – Florianópolis Florianópolis/SC e Remoto Stylist/Estilista – Banco de Talentos Jaraguá do Sul/SC Supervisor Operação de Vendas Jaraguá do Sul/SC Banco de Talentos – Desenhista Jaraguá do Sul/SC Consultor Regional de Varejo PJ- Banco De Talentos São Paulo/SP Coordenador Financeiro Jaraguá do Sul/SC Cortador (Enfesto) Jaraguá do Sul/SC Cortador (Lectra) Jaraguá do Sul/SC Cortador (Preparador De Painéis) Jaraguá do Sul/SC Costureira III – Expedição Jaraguá do Sul/SC Costureira III – Protótipo Jaraguá do Sul/SC Costureira – Mostruário Jaraguá do Sul/SC Costureiro (a) – Banco de Talentos Pacatuba/CE Gerente de Loja Gramado/RS Gerente de Loja – Banco De Talentos Gramado/RS Auxiliar E-Commerce Jaraguá do Sul/SC Gerente de Loja Jaraguá do Sul/SC Gerente de Loja – Riomar Fortaleza/CE Gerente de Loja – Banco De Talentos São Paulo/SP Gerente De Marketing Jaraguá do Sul/SC Instrutor de Calçados – Banco De Talentos Jaraguá do Sul/SC Jovem Aprendiz – Banco De Talentos Pacatuba/CE Jovem Aprendiz Contagem/MG Mecânico de Confecção – Banco De Talentos Pacatuba/CE Mecânico de Estamparia – Banco De Talentos Pacatuba/CE Operador Beneficiamento I – Embalador Jaraguá do Sul/SC Assistente Administrativo I – Jurídico Jaraguá do Sul/SC Assistente de Custos – Banco de Talentos Jaraguá do Sul/SC Assistente de Vendas e Atendimento – Cobrança e B2B Jaraguá do Sul/SC Auxiliar Administrativo Jaraguá do Sul/SC Auxiliar Administrativo – Ambulatório Jaraguá do Sul/SC Auxiliar de Tecelagem (Jacto) Jaraguá do Sul/SC Técnico de Suporte I – Infraestrutura Jaraguá do Sul/SC Técnico Segurança do Trabalho Jaraguá do Sul/SC Vendedor (a) Maringá/PR Vendedor (a) Novo Hamburgo/RS Vendedor (a) para Loja de Fábrica – Banco de Talentos Pacatuba/CE Vendedor (a) Responsável Novo Hamburgo/RS

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Marisol S.A e cadastre-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

