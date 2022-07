Mato Grosso do Sul terá 1.285 vagas em concursos

Recentemente, o governo de Mato Grosso do Sul autorizou mais novos concursos públicos. Assim, os cidadãos que desejam trabalhar em cargo público no estado já podem reforçar seus preparativos.

Ainda no início de julho, a gestão anunciou que seriam 909 vagas. Contudo, na última semana, a secretária de Administração, Ana Nardes, indicou que será um total de 1.285 vagas em diferentes certames.

Todos estes novos concursos se encontram em andamento e terão publicação de edital em breve.

Veja também: Prefeitura de Goianésia – GO abre Concurso público com 354 vagas

Entenda, abaixo, quais serão e como ocorrerão estes processos seletivos.

Quais serão os concursos de Mato Grosso do Sul?

Alguns dos órgãos do Mato Grosso do Sul já iniciam os preparativos para um novo concurso público. Nesse sentido, primeiramente, há a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a qual deverá ofertar oportunidades para:

Polícia Militar, com 520 vagas, das quais 500 são para soldados e 50 para oficiais.

Corpo de Bombeiros, com 260 vagas, sendo 250 para soldados e 10 para oficiais.

Além disso, a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) também deverá contar com certame.

Assim, o objetivo será de selecionar servidores para a área de Fiscalização e Gestão Ambiental do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). Portanto, a expectativa é de que as vagas se destinem a:

Fiscal Ambiental, de nível superior, com 40 vagas.

Analista Ambiental, de nível superior, com 21 vagas.

Técnico Ambiental, de nível médio, com 10 vagas.

Técnico em Serviços Ambientais, com 23 vagas.

Guarda de Parque, com 5 vagas.

Indo adiante, a seleção para a Sefaz (Secretaria de Fazenda) terá os seguintes cargos:

Analista de tecnologia da informação na SGI (Superintendência de Gestão da Informação), com 30 vagas.

Ademais, para a Funsau (Fundação De Serviço De Saúde) ofertará:

276 vagas para o Hospital Regional do Estado em diferentes cargos como, por exemplo, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas.

Por fim, a área administrativa do governo também deverá realizar concurso para:

Gestores organizacionais do estado, com 100 vagas.

Governador já autorizou certames

Segundo explica a gestão, todas as seleções deste órgãos já contam com autorização do governador Reinaldo Azambuja. Além disso, a Secretaria de Administração e Desburocratização está atuando para a execução destes editais.

A atribuição desta pasta, junto de cada secretaria, foi anunciada pelo próprio chefe do executivo no momento em que autorizou os certames.

Veja também: Concurso Receita Federal 2022 para 699 vagas tem escolha da banca em andamento

“Feito o concurso público vem mais policial para atender a demanda da população. Isso fortalece as políticas governamentais na área da segurança pública, mas também atendemos o meio ambiente e o nosso serviço de inteligência que cuida da TI do Estado. Então, é mais um complemento dos concursos que já validamos para fortalecer ainda mais as estruturas do Estado do Mato Grosso do Sul”, explicou o governador.

PM de Mato Grosso do Sul é prioridade

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, um dos concursos com maior destaque é o para Segurança Pública.

Dessa forma, a seleção para a PM MS e o Corpo de Bombeiros deverão contar com um grande número de vagas.

“Queremos reforçar nossa segurança pública com novos policiais e bombeiros, aprimorar o trabalho ambiental em todo o Estado e também aperfeiçoar nossa área de tecnologia da informação. Estamos visando a melhora dos serviços públicos e o atendimento à população”, explicou Rainaldo Azambuja.

Além disso, de acordo com a secretária Ana Nardes, os certames destes órgãos devem ocorrer ainda em 2022.

Sefaz terá seleção

Outro órgão que contará com certame é a Secretaria de Fazendo do Mato Grosso do Sul.

Assim, a Sefaz deverá ofertar oportunidades para Analista, de nível superior. Ao que tudo indica, a área do profissional será em Tecnologia e Informação, para a Superintendência de Gestão da Informação (SGI).

Além de graduação na área, o concurso também deverá exigir outros requisitos. Contudo, apenas será possível afirmar esta informação com a publicação de edital.

Considerando a autorização do governador e a necessidade de se repor o quadro pessoal, a expectativa é que este documento saia em breve.

Veja também: Concurso CRA SC 2022 publica edital para diversos cargos

Nesse sentido, há que se lembrar que a Secretaria não conta com novo certame desde 2013, quando ofertou um total de 60 vagas na área tributária. Isto é, sendo 20 para o cargo de Fiscal de rendas e 40 vagas para Agente tributário estadual.

Semagro realizará novo concurso

Outro órgão que terá concurso em breve é a Semagro. Assim, a Secretaria destinará vagas para o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

O instituto tem vínculo à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familia.

Desse modo, para o secretário da pasta, Jaime Verruck, a autorização do concurso para o Imasul “atende à demanda do Instituto e foi viabilizada para garantir o aprimoramento dos trabalhos realizados pelo órgão em prol do desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul”.

Ainda neste ano de 2022, o instituto já iniciou processo seletivo para 30 vagas de Analista e Técnico, que segue em andamento. Então, com mais um concurso, o órgão conseguirá suprir as demandas de trabalho.

Desse modo, a expectativa é de suprir um total de 99 vagas em diferentes cargos. Isto é, sendo, 61 de nível superior e 38 de nível médio.

No entanto, apenas será possível verificar outros critérios com a publicação de edital.

Ministério Público de Mato Grosso do Sul também terá seleção

Por fim, o estado de Mato Grosso do Sul também deverá contar com concurso para a área jurídica.

Isto é, visto que, em 20 de julho, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul definiu a composição de uma comissão de concurso.

Tratam-se, portanto, de membros que irão organizar o XXIX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira do MPMS, no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

Nesse sentido, na 10ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, a escolha destes integrantes definiu um total de 10 servidores para a função.

Assim, estes deverão escolher uma banca examinadora e contratá-la para que, então, ocorra a publicação do edital. É importante lembrar, ainda, que o cargo de Promotor de Justiça Substituto conta com diferentes critérios mais rígidos que o candidato deverá cumprir.