Mazars abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Mazars, empresa que valoriza o trabalho em equipe, com determinação e inovação, anuncia vagas de emprego pelo Brasil. As oportunidades estão disponíveis para candidatos antenados ao mundo dos negócios e procuram por desafios na vida profissional. Confira como se candidatar.

Mazars anuncia oportunidades de emprego

A empresa Mazars divulgou NOVAS vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação pelo país. Dentre os requisitos, é necessário estar cursando ou ser formado e ter conhecimento em Excel. Veja as funções ofertadas:

Banco de Talentos – exclusivo para PCD;

Programa de Trainees 2022;

Analista Fiscal Sênior;

Assistente Fiscal.

O Programa de trainees é dedicado à contratação de acadêmicos e candidatos recém-formados que sejam determinados, tenham vontade de aprender e que estejam em busca de conhecimento e amplo aperfeiçoamento técnico.

O ambiente da empresa é dinâmico, desta forma, é valorizado a inteligência coletiva e comportamentos inclusivos. Além disso, é proporcionado oportunidade de aprendizado e diversos desafios diariamente, a fim de auxiliar na capacitação profissional.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Mazars, os profissionais devem acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e cadastrar o currículo atualizado.

Ainda, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a companhia oferece benefícios como convênio médico, convênio odontológico, auxílio academia, bolsa auxílio, convênio com empresas parceiras, home office, vale refeição, vale transporte e seguro de vida.

