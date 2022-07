Mazzini anuncia vagas de emprego pelo país

A empresa Mazzini divulgou recentemente algumas oportunidades de trabalho em diversas cidades do Brasil, como Caxias do Sul, Balneário Camboriú, São José do Rio Preto, São Mateus, Rio Verde, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campo Grande, Brasília, Recife, entre outras. Confira como se inscrever.

Mazzini tem oportunidades de trabalho em todo o Brasil

Todas as vagas são efetivas e abertas para pessoas com deficiência. Além do salário, a empresa oferece alguns benefícios, como vale refeição, assistência médica, vale alimentação, assistência odontológica e seguro de vida. Confira a seguir quais são os cargos ofertados:

Analista Adm De Orçamentos;

Recepcionista;

Supervisor De Merchandising;

Assistente Administrativo;

Repositor Roteiro Part Time;

Supervisor de Vendas Externas;

Assistente fiscal JR;

Operador Auxiliar De CFTV;

Técnico Em Segurança Do Trabalho – Com Carro;

Controlador De Acesso/ Porteiro;

Analista De Abastecimento;

Analista De Banco De Dados;

Supervisor De Cartão;

Analista De Trade Marketing;

Analista De RH (Generalista);

Analista de DBM;

Vendedor externo;

Auxiliar de limpeza;

Operador de caixa;

Assistente de compras;

Ajudante de cozinha;

Operador de logística;

Analista financeiro;

Promotor Roteiro PCD;

Repositor Mercadorias;

Assistente de atendimento II;

Assistente ADM/Marketplace;

Operador de Roçadeira;

Frentista;

Analista de Contas a receber;

Recepcionista Bilíngue;

Analista de Importação;

Assistente de DP;

Controlador de Pragas.

Como se candidatar

Venha fazer parte do Grupo Mazzini que é especialista em unidades de atendimento, na gestão e prestação de serviços terceirizados, trade marketing, mão de obra temporária e facilities. Então, para enviar o seu currículo acesse a página de inscrição pela InfoJobs e cadastre o seu perfil.

