Relatório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) aponta que a indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) cresceu 6,5% no Brasil em 2021, de acordo com divulgação oficial.

MCTI: relatório oficial aponta crescimento da indústria de Software e Serviços de TIC

O desempenho é um dos destaques do relatório “Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil”, que reúne números oficiais, análises e projeções para o setor, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A Indústria de Software e Serviços de TIC (ISSTIC)

A Indústria de Software e Serviços de TIC (ISSTIC) no Brasil registrou uma produção estimada em US$ 53,3 bilhões em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos serviços produzidos pelo setor de TIC e aponta para um crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano anterior, conforme informações oficiais.

Relatório elaborado por pesquisadores do Observatório Softex

Essas conclusões integram o relatório “Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil: caracterização e trajetória recente”, lançado hoje pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI) e elaborado pela equipe de pesquisadores do Observatório Softex, unidade de estudos e pesquisas da entidade.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) informa que, esse levantamento deixa claro que o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) brasileiro tem crescido a uma taxa acima do setor global, que as Novas Tecnologias devem impulsionar esse segmento e se tornar cada vez mais relevantes para o avanço da TIC brasileira nos próximos anos e que o país tem aumentado a oferta de serviços de suporte à infraestrutura de conectividade.

Ampliação da discussão sobre o setor

O relatório se baseia em dados oficiais e de institutos de pesquisa com o objetivo de ampliar a discussão sobre o setor, criação de séries históricas, facilitando, inclusive, a realização de comparativos com outros mercados mundiais, explica o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O ponto de partida são dados e informações provenientes de fontes oficiais, incluindo tabelas especiais de pesquisas do IBGE.

Perfil da publicação

Dividida em 5 capítulos, a publicação reúne números, análises e projeções que traçam uma radiografia do setor incluindo o perfil das empresas, sua participação na economia e na balança comercial do país, quantidade e distribuição geográfica e o papel das ICTs, além de projetar perspectivas para o futuro sob o ponto de vista tanto do mercado nacional como internacional, detalha o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Nesse levantamento, a ISSTIC foi analisada com base em quatro grandes segmentações das atividades: Indústria de Software, Serviços de TI, Serviços de Telecomunicações e Outros Serviços Relacionados.