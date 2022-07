Medo de decepcionar: Como lidar com esse medo?

Lidar com o medo de decepcionar é algo um pouco difícil, mas não impossível. Existem algumas medidas que podem ser bem relevantes quando nos sentimos travados por conta desse receio.

Pensando nesse cenário, desenvolvemos este conteúdo com uma série de dicas e sugestões importantes. Confira e inspire-se com as nossas ideias. 😉

Como lidar com o medo de decepcionar?

Antes de apontarmos as nossas dicas, é importante deixarmos claro que não existe receita quando o assunto é perder um medo. Até porque, muitas vezes, nem perdemos o medo de fato, apenas aprendemos a administrá-lo para que ele não atrapalhe a nossa vida.

Além disso, cada ser humano é único, com a sua história e singularidade. O que significa que algumas ações podem funcionar para você, mas não para outra pessoa.

Por isso, entenda as nossas dicas abaixo apenas como sugestões de reflexão e autoconhecimento, ok? Quanto mais você mergulhar em si mesmo, maiores serão as chances de compreender o medo e lidar melhor com ele.

Com tudo isso claro, vamos às sugestões:

1. Entenda que perfeição não existe

Primeiramente, vamos pensar no conceito de perfeição? Embora o conceito em si exista, a verdade é que nada nesta vida pode ser caracterizado como perfeito. Tudo e todas as situações têm prós e contras. Isso significa que nós, seres humanos, também temos atributos e defeitos. Logo, o medo de decepcionar pode ser atenuado quando percebemos e aceitamos que somos falhos e que temos limites. E tudo bem!

Ninguém precisa provar, o tempo todo, que é perfeito e inabalável. Isso não existe. Esse tipo de postura apenas coloca a saúde mental em risco, uma vez que o sujeito passa a ultrapassar os próprios limites em prol dos outros. Cuidado!

2. Seja a sua prioridade

Coloque-se em primeiro lugar na sua vida. Afinal, quantas vezes sentimos medo de decepcionar, mas sequer nos damos conta do quanto as outras pessoas nos decepcionam? Pois é… Quando nos colocamos em primeiro lugar, percebemos que não vale a pena anular quem somos, tampouco se sobrecarregar a ponto de ficar exausto, apenas para tentar transparecer uma perfeição para quem está ao nosso lado.

A sua saúde e o seu bem-estar importam, e devem estar acima de qualquer tentativa de ser infalível para as outras pessoas.

3. Converse com a pessoa e alinhe as expectativas

Se você tem medo de decepcionar uma pessoa em específico, que tal conversar com ela e alinhar as expectativas?

Por exemplo, se você tem medo de causar uma decepção no seu parceiro, por acreditar que não é a pessoa perfeita para ele, fale sobre isso! Diga a ele quais são as suas angústias e permita que o outro apresente o ponto de vista que tem. Às vezes, você mesmo está criando expectativas elevadas, enquanto quem está ao seu lado não pensa dessa forma.

Ao entender as expectativas dos envolvidos e alinhá-las com a realidade e os limites de cada um, o medo pode diminuir.

4. Cuide da sua saúde mental

A sua saúde mental, seu autoconhecimento, autoestima e autocuidado, devem ser mantidos em dia. Para isso, a psicoterapia, a auto escuta e práticas saudáveis devem ser levadas em conta. Quando cuidamos de nós mesmos, nos sentimos mais confiantes, entendemos nossos limites e podemos lidar melhor com o medo de decepcionar.