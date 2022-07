Conforme informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA), as áreas protegidas e outras medidas de conservação têm papéis importantes para a conservação ambiental brasileira, sendo cruciais para a conectividade ecológica, a proteção da biodiversidade e o bem-estar humano.

Meio ambiente: diversas medidas são necessárias para a conservação ambiental nacional

Segundo enfatiza o Ministério do Meio Ambiente (MMA), no nível local, elas contribuem diretamente para o desenvolvimento sustentável de cidades e para o acesso a serviços ecossistêmicos fundamentais, como a provisão de água potável, a proteção contra desastres naturais e a manutenção de espaços de lazer.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) explica que, nesse cenário, valorizar as áreas protegidas e outras medidas de conservação é uma forma de apoiar o desenvolvimento territorial urbano sustentável, o qual promove a melhora da qualidade socioambiental nos municípios.

Gestão de recursos

No entanto, a implementação e a gestão dessas áreas podem se mostrar como grandes desafios para governos municipais e seus gestores ambientais, especialmente em relação à falta de recursos financeiros e à necessidade frequente de captação, enfatiza o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Esta última é uma etapa desafiadora para os municípios brasileiros devido a diversos fatores, com destaque à pouca informação disponível e acessível sobre como obtê-los.

Informações oficiais

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) explica que, no intuito de apoiar municípios e gestores ambientais municipais, o MMA tem como objetivo fornecer informações que auxiliem na captação de recursos financeiros.

Essa captação é fundamental para a gestão e implementação de áreas protegidas. Desse modo, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) abrange informações relevantes para que governos locais identifiquem quais são os mecanismos financeiros disponíveis e que se enquadram em suas necessidades e demandas.

A conservação da biodiversidade é um dos focos do MMA

Por meio de documento oficial, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) enfatiza que o Brasil dispõe de diversas formas de proteção do território e de conservação da biodiversidade, entre elas, as Unidades de Conservação (UCs), previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

Mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos e no país isso não é diferente (IBGE, 2015), o que torna particularmente relevante o fato de a maior parte das UCs municipais estarem localizadas em áreas urbanas e periurbanas.

Além da manutenção dos ecossistemas

Segundo destaca o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a contribuição da conservação das áreas naturais no âmbito municipal não se restringe à manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade, mas assegura também a provisão de serviços ecossistêmicos essenciais para o bem-estar humano.