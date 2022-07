Melhores bancos para conta MEI: conheça opções para os negócios

Quem se torna Microempreendedor Individual (MEI) acredita não ser necessário fazer conta PJ (Pessoa Jurídica). Realmente, não é obrigatório, entretanto, dependendo da quantidade de transações, bem como do negócio, do número de funcionários, o empresário pode se tornar mais complexo. Assim, necessitará da conta MEI.

Por isso, é importante, dependendo do caso, separar finanças empresariais das pessoais. Quando há a necessidade, surge a pergunta: quais os melhores bancos para ter conta MEI? Saiba na matéria deste sábado (02) do Notícias Concursos.

Como funciona a conta MEI?

Essa é uma conta-corrente voltada para PJ (Pessoa Jurídica), indicada para autônomos ou que possuam negócio que faça parte do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Os dados apontam que existem mais de 14 milhões de assinantes no Brasil usando esse modelo.

O cadastro é comumente usado pelos brasileiros que saem do trabalho informal, oferecendo, assim, garantias previdenciárias. Por exemplo, licença-maternidade, auxílio-saúde, aposentadoria, etc.

Quais os melhores bancos para ter conta MEI?

Existem diversas opções para esse tipo de conta atuante no campo MEI. Então, há as instituições tradicionais ou digitais, sendo que no segundo caso, há melhores condições, junto com menores custos.

Nubank – Oferece contas gratuitas. No entanto, há uma taxa de saque de R$ 6,50, assim como de R$ 3,00 pelo boleto emitido;

Banco do Brasil – 3 meses grátis. Então, depois desse período, é cobrada a mensalidade de R$ 59,95;

Caixa Econômica Federal – A taxa mensal é a partir de R$ 25,00;

Santander – Taxas com valor mínimo de R$39,00 por mês;

Original – Ao abrir a conta pessoal (no caso, pessoa física mais empresa), há mensalidades começando por R$ 34,90;

Inter – Conta gratuita para MEI sem mensalidade, incluindo saques ilimitados e gratuitos;

Bradesco – Pacote garantido de 12 meses de serviços gratuitos. Após o período, o serviço tem a cobrança de R$ 27,15 mensais, com 10 meses grátis por 6 meses;

C6 – Oferece conta gratuita e sem mensalidade e saques gratuitos ilimitados.

Os bancos digitais, nesse caso, mostram uma vantagem sobre os bancos tradicionais. Para abrir sua conta MEI no Inter ou no C6, é necessário entrar nos sites das instituições e realizar o cadastro de forma online. Assim, podemos dizer que essas são as melhores opções.