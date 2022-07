menos burocracia e menores juros; saiba mais

Os cartões de crédito têm um novo concorrente. Este é o PIX parcelado. Com esse serviço, os brasileiros podem parcelar via PIX com juros a partir de 2,5%. Apesar das facilidades, especialistas alertam para os riscos de endividamento.

O Mercado Pago e o Banco Santander já oferecem esse serviço. Em alguns casos, as parcelas podem ser de até 24 vezes. Com tantos atrativos, o PIX parcelado conseguiu atrair uma parcela significativa de clientes que costumavam parcelar com cartão de crédito. Assim, se quiser saber mais sobre a ferramenta, continue com a leitura da matéria a seguir desta segunda-feira (25) do Notícias Concursos.

PIX parcelado é uma boa ideia?

O PIX se mostra mais uma vez uma ferramenta prática e acessível. Com essas características, o serviço fica cada vez mais popular. Por enquanto, o parcelamento através desse método é oferecido pelo Mercado Pago e também pelo banco Santander. Nos dois casos, os juros são melhores que os cobrados pelos cartões de crédito. Fica em 2,09% ao mês no Santander e 2,5% no Mercado Pago.

Apesar das facilidades, o pagamento à vista continua sendo a orientação dos especialistas para evitar os juros. Mas, diante da dificuldade de inúmeras famílias, saber usar as opções de crédito pode dar um alívio no bolso

As parcelas do meio de pagamento é uma novidade, sendo que mais bancos devem oferecer o serviço em breve. Segundo o Banco Central, a modalidade é permitida, mas não foi lançada oficialmente. Por isso, apenas alguns bancos decidiram oferecer o serviço.

Outra vantagem é a facilidade de acesso ao crédito. Pelo PIX ela é maior, se comparado ao cartão de crédito. Ou seja, reduz a burocracia e traz opções reais para os interessados.

No caso do Mercado Pago, o parcelamento é em até 12 vezes. O valor máximo depende do limite de crédito aprovado para cada cliente. Uma avaliação prévia é feita pela empresa. O serviço é contratado diretamente no aplicativo do Mercado Pago.

O PIX parcelado pelo Santander vale para os clientes do banco. É só optar pela função na área de transferência. O valor tem que ser acima de R$ 100,00. Todas as etapas são feitas de forma online, pelo aplicativo. O número de parcelas é maior: chega a 24 vezes.