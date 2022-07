Mercado de criptomoedas investe em robôs de trade

O segmento das criptomoedas vem investindo em robôs de trade a fim de conquistar mais adeptos. Isso porque eles são capazes de analisar o mercado, identificar as melhores opções de negócio e realizar as transações de forma automática. Dessa forma, investidores iniciantes sentem-se mais seguros para dar os primeiros passos no universo cripto. O Bitcoin Bank app, por exemplo, é uma das principais plataformas à disposição dos usuários e chama a atenção por ser bastante intuitiva e fácil de usar.

Desde o surgimento do Bitcoin, em 2008, as criptomoedas vêm conquistando cada vez mais investidores. Atualmente, existem cerca de 20 mil moedas digitais no mercado – e o segmento ainda tem muito a crescer. Afinal, ele está relacionado a tecnologias e conceitos que vêm ganhando espaço e se tornando mais comuns no dia a dia, como a própria blockchain.

Recentemente, aliás, o Egito anunciou que passará a utilizar uma plataforma blockchain para processar todos os produtos importados pelo país. Isso mostra que a evolução que as criptomoedas trouxeram para o mercado veio para ficar, e por isso a previsão é de que este segmento ainda tenha muito a crescer.

Por falar nisso, o sucesso que as moedas digitais vêm tendo no Brasil salta aos olhos. Dados da Receita Federal mostram que, em 2021, os brasileiros movimentaram R$ 200,7 bilhões em criptomoedas. O que impressiona não é apenas o montante, mas também o fato de que este total representa mais do que o dobro do que havia sido movimentado no ano anterior.

Além disso, um levantamento realizado pela Binance e TripleA revela que cerca de 10 milhões de brasileiros possuem criptomoedas. Isso transforma o país em um dos cinco maiores mercados do mundo no segmento.

Portanto, não há como negar que o Brasil é um terreno fértil para a disseminação das moedas digitais. Nesse contexto, as plataformas de negociação automática têm um mercado bastante promissor. No entanto, os robôs de trade não são úteis apenas para os iniciantes – investidores experientes também têm muito a ganhar com elas.

Afinal, nem o investidor mais dedicado pode passar 24 horas por dia procurando as melhores opções de negócio do mercado. Dessa forma, dispor de uma plataforma para fazer isso automaticamente é uma ajuda e tanto.

E os robôs de trade também podem ser configurados – assim, se o investidor se sentir à vontade e tiver o conhecimento necessário, ele pode definir os parâmetros em que essas plataformas automáticas irão operar. Com isso, as chances de que tudo corra como ele planeja são muito maiores.

De todo modo, é importante destacar que, no mercado financeiro, não existem operações com 100% de chances de sucesso. Portanto, o risco faz parte do dia a dia do investidor, e a melhor maneira de diminuir as probabilidades de insucesso é conhecer profundamente o segmento em que se investe.

Por isso, mesmo com robôs de trade à disposição dos investidores, é muito importante que eles conheçam o mercado – até para saber se essas plataformas estão dando o resultado que eles gostariam. Estudo e constância são a melhor combinação para se obter sucesso no mercado financeiro.