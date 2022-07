O mercado de investimentos é amplo e dinâmico, por isso, é necessário que você faça um planejamento financeiro que considere suas particularidades para que possa se direcionar nessa vertente.

Mercado de investimentos: considere suas particularidades de forma planejada

O entrante no mercado de investimentos pode ter muitas dúvidas e também é mais vulnerável a alguns golpes que ocorrem utilizando o mercado de investimentos dentro da internet, tal como ocorre com o Pix, com o Open Finance e outras ferramentas tecnológicas. Por isso, o planejamento financeiro pode ser fundamental para direcionar a sua entrada no mercado de investimentos e elevar o seu nível de segurança.

Busque informações através de fontes confiáveis

Primeiramente, você deve buscar informações através de fontes oficiais e sites confiáveis, como o Banco Central do Brasil (BCB), a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e das fintechs, como o Nubank e o Banco Inter, por exemplo.

Analisar fontes confiáveis é importante para que você adquira conhecimento, já que são empresas que possuem informações voltadas aos investidores através de uma linguagem descomplicada e dinâmica.

Defina suas metas

Ao definir suas metas dentro de um planejamento financeiro é importante que você questione alguns pontos relevantes para que possa atender a sua própria necessidade atual e em longo prazo.

Customize o seu planejamento

Confira alguns exemplos de questionamentos que você pode fazer para orientar o seu planejamento:

Qual é o valor total que você pode direcionar para o mercado de investimentos?

Dentre as opções de renda fixa, qual é a opção que melhor lhe atende?

Qual é a possibilidade de você precisar resgatar valores antes do final de um contrato?

Dentre as opções estudadas por você, qual acredita que melhor se encaixa no seu plano de aposentadoria?

Qual opção disponível no mercado atual pode atender melhor a sua necessidade quanto a uma reserva de emergência? Dentre outras perguntas que sejam pertinentes a sua necessidade atual e ao seu objetivo em longo prazo.

Analise o mercado

Além disso, é importante que você analise os riscos envolvendo o mercado de investimentos para que você direcione o seu planejamento de maneira estratégica.

As opções de renda fixa são fundamentais para o investidor iniciante

É cabível que o novo investidor comece por opções de renda fixa e diversifique suas possibilidades, investindo valores baixos. Dessa forma, você poderá entender, de forma prática, o funcionamento do mercado. Ao passo que poderá elevar a sua segurança para entender e aceitar riscos de investir, considerando perdas e ganhos.