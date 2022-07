Mercado Livre abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Considerada uma das maiores empresas de tecnologia de comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre anunciou a abertura de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Ao todo, são 80 postos de trabalho disponíveis para interessados em atuar como Representante de Atendimento.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das funções deverão cumprir alguns pré-requisitos, dentre eles: estar cursando ou ter completado o ensino superior e disponibilidade para atuar na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Os contratados serão responsáveis pelo atendimento para vendedores e consumidores da plataforma via chat, telefone e e-mail. Dessa forma, a empresa pede que o portador de deficiência tenha nível satisfatório de dicção que permita sua comunicação.

O Mercado Livre oferece salários até R$ 2.000, além de uma série de benefícios, como: assistência médica / medicina em grupo, assistência odontológica, convênio com farmácia, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio creche, transporte, restaurante na empresa e vale transporte. A contratação é no regime CLT e os contratados trabalharão em uma jornada de seis horas diárias de segunda-feira à sábado.

Como se candidatar

As vagas exclusivas para pessoas com deficiência estão disponíveis no site da Catho, marketplace de emprego que faz parte do grupo Seek, líder mundial no segmento de tecnologia para recrutamento online e considerada a empresa mais inovadora do setor.

Os interessados em participar do processo seletivo devem clicar aqui para obter mais informações sobre as posições disponíveis e cadastrar o currículo.