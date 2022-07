MercadoCar anuncia vagas de emprego; confira os cargos

A MercadoCar, uma empresa bem conhecida no mercado varejista, anunciou novos contratos para várias de suas unidades operacionais no Brasil. As oportunidades estão abertas para candidatos que atendam às exigências mínimas da função e morem em cidades onde a companhia está contratando. Continue acompanhando para ter acesso a todas as informações necessárias.

MercadoCar contrata novos funcionários em cidades do país

Líder em vendas de peças e acessórios automotivos, a MercadoCar é reconhecida por prestar um excelente atendimento a todos os seus clientes. Possuindo novas posições de emprego, o grupo está contratando profissionais que se encaixam no perfil da empresa e morem em regiões com oportunidades disponíveis. Os requisitos para cada função devem ser revisados antes de enviar uma inscrição, pois podem mudar dependendo da área de responsabilidade.

Veja as posições disponíveis para candidatura com base em dados retirados da plataforma InfoJobs:

Trocadores de Óleo — Santo André;

Estoquistas — Guarulhos;

Operadores para o setor Logístico — Pirituba;

Técnicos de Informática — São Paulo;

Mecânico — São Paulo;

Instaladores de Acessórios Automotivos — Osasco;

Garagistas — São Paulo, Barra Funda e Santo André.

Além de remuneração fixa, os novos colaboradores contam com excelentes benefícios em seu contrato de trabalho, incluindo assistência médica, vale-alimentação, restaurante na empresa, vale-transporte, assistência odontológica, auxílio farmácia, parceria com empresas e desconto em peças.

Como se registrar

Para tornar-se um colaborador da MercadoCar, os interessados devem atender aos critérios mínimos da função desejada e se candidatar de maneira remota na vaga que pretende preencher, acessando o link de participação.

