Metade dos brasileiros aceitam cookies digitais apesar da falta de conhecimento sobre o que são ou fazem

Uma nova pesquisa da Avast, fornecedora de software antivírus, mostra que metade dos brasileiros (50%) não sabe ou não tem completamente certeza o que são ou o que fazem os cookies na internet. Metade dos entrevistados dizem que costumam aceitá-los em um site e isso ocorre principalmente porque (52%) desejam acessar o conteúdo do site o mais rápido possível.

Apenas 8% dos brasileiros disseram que geralmente rejeitam os cookies e 17% afirmaram consultar as políticas do site antes de configurar as suas preferências.

LEIA MAIS: Como diminuir o perigo dos cookies para a privacidade

A Avast explica que os cookies da internet são pequenos códigos que um site coloca no navegador de um usuário, para acompanhar as ações e dados pessoais. Eles podem fornecer recursos valiosos, como lembrar as preferências do usuário, itens adicionados recentemente a um carrinho online ou a localização do consumidor para lhe dar uma experiência de navegação mais dinâmica.

No entanto, algoritmos menos “saborosos” podem usar cookies para rastrear ou mesmo identificar informações sigilosas. Estas, por sua vez, podem ser coletadas, compartilhadas ou vendidas a terceiros, expondo os consumidores a técnicas de monitoramento mais invasivas.

É preciso se livrar dos cookies?

A Avast lembra que a exclusão regular dos cookies ajuda a manter os navegadores web funcionando sem problemas e fazer isso periodicamente é importante, pois os recarregam e se acumulam quando novas sessões do navegador são iniciadas.

Apesar dos benefícios da limpeza de cookies existentes nos aplicativos, quase dois em cada cinco entrevistados (36%) admitiu não fazer nada com os cookies que aceitam no seu computador. Outros 44% dos brasileiros preferem eliminá-los manualmente e 16% usam software para removê-los automaticamente.

Os cookies também podem ser usados para registrar a atividade de navegação de um usuário, para que os anunciantes possam usá-la na publicidade direcionada. A pesquisa da Avast descobriu que os brasileiros, que recusam cookies, fazem isso principalmente porque estão preocupados com as informações que eles podem coletar (60%), ou porque pioram a sua experiência de navegação (22%), ou porque não gostam de receber publicidade direcionada (23%).

Campanha para conscientização

Apesar da incerteza em torno dos cookies, 87% dos entrevistados no Brasil disseram que estavam ansiosos para saber mais sobre o que eles são, como funcionam e o que implica aceitá-los ou rejeitá-los. Para ajudar no entendimento do que são os cookies, a Avast fez uma parceria com a chef de cozinha Carole Crema, que criou biscoitos exclusivos de laranja com amêndoas e gotas de chocolate, oferecendo sugestões, dicas e truques sobre como entender melhor os cookies digitais.

A chef de cozinha participou de um vídeo para a campanha, chamada “FalemosDosCookies”, onde explica o que eles são e seus riscos ao mesmo tempo em que prepara a receita dos cookies. Você pode conferir o vídeo e como fazer os cookies no link.

“Quando recebi o convite para fazer parte da campanha da Avast, fiquei muito empolgada com a proposta de apresentar os deliciosos cookies com a iniciativa de conscientização sobre os cookies na internet e, claro, aprender e compartilhar esse conhecimento sobre segurança online, fazendo o que eu mais gosto de fazer: cozinhar.”

Como proteger a sua privacidade online

A empresa lembra que a privacidade online e a liberdade digital são um direito humano fundamental. A internet é, no entanto, muitas vezes complexa e difícil de navegar devido à confusão de terminologias e funcionalidades. A própria pesquisa mostra que muitas pessoas não entendem realmente os cookies, como eles funcionam e quais as suas implicações.

Por isso, a Avast acredita que, ao serem educados e informados sobre como os cookies funcionam, os usuários podem tomar as medidas necessárias para desfrutar de uma melhor experiência digital e abraçar tudo o que a internet tem a oferecer, sem perder privacidade com o rastreamento dos sites.

A receita simples da Avast para privacidade online inclui:

Controlar os seus hábitos de uso dos cookies;

Ser seletivo sobre os cookies que aceita e limpá-los regularmente;

Manter os seus dispositivos protegidos.