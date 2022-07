MFS oferece oportunidades para diversas áreas

A Meu Financiamento Solar (MFS), fintech de crédito para energia solar do Brasil, oferece oportunidades para diversas áreas, como Marketing, Cargos e Salários e Comercial. As vagas são para profissionais com ou sem experiência, em diferentes níveis de senioridade – de júnior à sênior.

Dentre as chances disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Marketing Branding Sênior, Analista de Cargos e Salários Sênior, Analista de Vendas e Líder de Vendas, Analista de Planejamento Comercial Sênior, entre outros. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, assim como o escopo de atuação.

Grande parte das posições, no entanto, exigem experiência anterior e alguns soft skills, como boa comunicação, habilidade em trabalhar em equipe, senso de dono e pensamento fora da caixa para buscar sempre oportunidades de melhoria e inovação. Todos os postos são abertos para aplicação de todas as pessoas, inclusive Pessoas com Deficiência (PCDs).

Atualmente boa parte da equipe trabalha de maneira presencial no escritório localizado em São Paulo (SP), na Rua Barão do Triunfo, no Brooklin. Contudo, existem áreas onde o trabalho é 100% remoto e outras em modelo híbrido. O modelo de atuação pode ser confirmado no processo seletivo.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale refeição, vale alimentação, vale transporte, vale combustível, plano de saúde SulAmérica, plano odontológico, seguro de vida, parceria com o Gympass, acesso a Personal trainer e Nutricionista, vale presente no aniversário de R$ 250,00 e mais!

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir a lista completa de oportunidades, bem como obter informações sobre seus requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para conferir e se inscrever!