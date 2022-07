Microlins anuncia vagas de emprego; veja as funções

A Microlins, referência em ensino no Brasil, divulgou novas oportunidades de trabalho em cidades do país. Para se candidatar é necessário atender aos requisitos mínimos da função pretendida, além de morar em regiões onde a companhia está disponibilizando as funções. Continue acompanhando para ter acesso a todas as informações e concluir seu cadastro.

Microlins contrata novos colaboradores em cidades brasileiras

Criada em São Paulo no ano de 1991, a escola Microlins é uma referência no ensino profissionalizante do Brasil. A companhia está presente em todo o território nacional, oferecendo aos seus alunos mais de cem opções de cursos que vão desde Administração até Tecnologia, abrangendo uma ampla área de conhecimento.

Em busca de novos funcionários, a empresa lançou um novo processo seletivo, onde busca candidatos que se encaixem no perfil das vagas disponíveis e que atendam aos critérios pré estabelecidos. Para se candidatar também será necessário morar em cidades onde se está contratando.

Confira as posições abertas para inscrição retiradas da plataforma de oportunidades profissionais InfoJobs:

Vendedores de Cursos — São Paulo e Taboão da Serra;

Estagiário para o Setor de Recursos Humanos — Ourinhos;

Gerente Comercial — São Bernardo do Campo;

Instrutores de Cursos de Manutenção de Dispositivos Móveis — Suzano;

Supervisores de Vendas — Guarulhos;

Operadores de Telemarketing — São Paulo.

Como se candidatar

Os interessados em ingressar na empresa Microlins, devem possuir todas as qualificações básicas que exigem a função pretendida e morar em regiões onde a companhia está contratando. Para enviar seu currículo profissional basta acessar o site de inscrições.

