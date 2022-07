De acordo com recente divulgação oficial, o Ministério da Cidadania realizou visitas técnicas a ações da pasta em Chapecó (SC).

Ministério da Cidadania: assessoramento técnico através do “Roda Bem Caminhoneiro”

Conforme informações oficiais, representantes do Ministério da Cidadania e técnicos da pasta estiveram na estação do Roda Bem Caminhoneiro e nas obras de reforma da Arena Condá.

Segundo consta na plataforma oficial do Governo Federal, das três estações do Roda Bem Caminhoneiro já ativas em Santa Catarina recebeu visita técnica do Ministério da Cidadania na última terça-feira (19). Localizada na Cooperativa Grão de Ouro, em Chapecó, a unidade foi inaugurada em 29 de junho e conta com 23 cooperados.

Sistema cooperativo

O Roda Bem Caminhoneiro é voltado para facilitar a rotina de transportadores de carga autônomos. Prevê assessoramento técnico, cursos de qualificação, organização de informações em um aplicativo e, principalmente, a chance de abastecer e de fazer a manutenção dos caminhões com melhores preços, detalha o Ministério da Cidadania.

Cada estação recebe um tanque de combustível que já é entregue com 15 mil litros de óleo diesel e um container escritório para a parte administrativa, equipado com notebook, smartphone e ar condicionado. De acordo com o Ministério da Cidadania, o objetivo é estruturar e fortalecer um sistema cooperativo para transportadores rodoviários autônomos.

A previsão é de que Santa Catarina tenha nove estações do Roda Bem Caminhoneiro e que mais de 1.400 caminhoneiros sejam mobilizados. No país, já há 29 estações ativas. Ao todo, são 100 cooperativas em 17 estados a partir de um investimento federal de R$ 18 milhões.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a comitiva também esteve nas obras de reforma e modernização da Arena Condá, em Chapecó. Segundo os responsáveis pela obra, mais de 40% dos trabalhos já foram finalizados.

Previsão oficial

O Ministério da Cidadania informa que o estágio atual envolve o fechamento da lateral da cobertura e a instalação de piso em diversos ambientes, como os camarotes. A previsão de conclusão da obra é dezembro de 2022.

Orçada em R$ 18,7 milhões, a reforma conta com R$ 15,6 milhões em repasses do Governo Federal. Desse total, R$ 10,2 milhões já foram pagos. O restante é contrapartida do clube e da prefeitura. O Ministério da Cidadania destaca que a expectativa é de que, quando pronta, a estrutura receba algumas secretarias do município em alas internas da Arena Condá.

Infraestrutura esportiva

Desde 2019, a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania concluiu 4.332 obras de infraestrutura esportiva, a partir de um investimento de R$ 3,7 bilhões do Governo Federal. Em 2022, das 500 previstas para o ano, 338 já foram finalizadas.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o pacote envolve pistas de atletismo e de skate, piscinas, campos de futebol, complexos poliesportivos e unidades da Estação Cidadania, estruturas construídas em áreas de vulnerabilidade social e com estrutura para a prática de modalidades olímpicas e paralímpicas.

Além disso, essa rede de cooperativas pode estar presente e atuar como parceira em vários pontos do país, destaca o Ministério da Cidadania através de recente divulgação oficial.