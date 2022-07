Ministério envia mensagens para quem precisa atualizar Cadúnico

Nos últimos dias, o Ministério da Cidadania iniciou o processo de envio de mensagens para parte dos usuários do Cadúnico. Segundo informações da pasta, as notificações chegam nas pessoas através do extrato do pagamento de programas sociais como o Auxílio Brasil, e também por contas de energia elétrica enviadas neste mês.

O cidadão que faz parte do Cadúnico precisa ficar atento para não deixar a mensagem passar despercebida. De toda forma, caso o indivíduo queira consultar a sua situação, ele pode verificar se o seu perfil necessita de atualização sem precisar sair de casa. Basta acessar o app do próprio Cadúnico ou o site oficial de mesmo nome na internet.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, há um grupo de cidadãos que precisam atualizar o sistema até o próximo dia 31 de julho. São indivíduos que fazem parte do Auxílio Brasil e/ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Caso eles não atualizem os dados, poderão perder os projetos que recebem neste momento.

Além disso, existe também um segundo grupo de cidadãos que também fazem parte destes programas sociais e que não atualizam o sistema há mais de dois anos. Conforme o Ministério, este grupo precisa atualizar o sistema até o final deste ano.

Em resumo:

quem está com alguma inconsistência cadastral: até 31 de julho.

quem não atualiza desde 2016/2017: até 31 de dezembro.

Em regra geral, o cidadão precisa atualizar o seu Cadúnico ao menos uma vez a cada dois anos. Além disso, também é preciso atualizar o sistema quando há alguma mudança estrutural na sua família. Mortes, nascimentos, alterações de endereço ou de renda per capita e até mesmo uma separação no casamento devem ser informadas.

Filas nos municípios

Nos últimos dias, aliás, algumas cidades brasileiras registraram longas filas em locais de atendimento físico do Cadúnico. Boa parte dos cidadãos foram até o local justamente para tentar atualizar o sistema e evitar a perda dos benefícios.

Outra parte foi até o local para iniciar o processo de inscrição na lista. Como se sabe, o Cadúnico é um sistema do Governo Federal que funciona como uma espécie de porta de entrada para programas sociais do poder executivo.

Projetos como o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional, por exemplo, exigem a inscrição no Cadúnico. Assim, quem quer fazer parte destes projetos, deve primeiramente entrar na lista para começar a ter uma chance de entrar no programa.

Dicas para evitar as filas do Cadúnico

Se você pretende visitar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), é importante seguir algumas dicas para evitar as filas. A primeira delas é entrar em contato com a prefeitura da sua cidade. As gestões municipais são responsáveis pelas entradas.

Ao entrar em contato com a prefeitura, é importante perguntar como funciona o atendimento nos pontos físicos. Em algumas localidades, o processo é feito apenas através de agendamentos, com horário marcado.

Portanto, ao agendar o seu próprio atendimento, o cidadão pode evitar as filas presenciais. Uma outra dica é tentar tirar dúvidas de maneira remota. Prefeituras e outras esferas do governo oferecem canais diretos de comunicação. Em algumas situações, o indivíduo pode resolver o seu problema sem precisar se dirigir para um ponto físico.