Neste conteúdo, separamos uma série de mitos e verdades da graduação EAD para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de ensino. Afinal, muitas pessoas podem até ter em mente a ideia de aderir a esse tipo de estudo, porém, por conta dos mitos que são propagados, acabam deixando o sonho de lado.

Por isso, fizemos este conteúdo considerando alguns desses mitos, além de trazer verdades que possam lhe ajudar a pensar melhor sobre o tema. Confira!

Mitos e verdades da graduação EAD

Os mitos e verdades da graduação EAD podem ser óbvios para algumas pessoas, mas ainda assim listamos alguns fatores que, em muitos casos, atrapalham a tomada de decisão dos estudantes. Portanto, comece a colocar tudo na balança e descubra se o ensino a distância é realmente interessante para você. Veja:

1. O ensino a distância não é reconhecido

Mito. O EAD é reconhecido pelo MEC assim como o estudo presencial. Portanto, você não precisa ter medo de estar estudando algo que “não lhe dará um futuro”, pois isso é uma inverdade.

2. É impossível aprender no EAD

Mito. O EAD pode oferecer uma série de recursos interativos interessantes para quem quer realmente aprender. Isso quer dizer que muito depende do aluno se dedicar ao que é exposto pela instituição. Sendo assim, você pode aprender pela modalidade EAD, desde que se comprometa a isso.

3. Os relacionamentos com os colegas são ruins

Mito. Os relacionamentos só serão ruins se o aluno se isolar dos demais colegas. Afinal, é possível propor grupos de estudos, grupos em WhatsApp e participar dos encontros ao vivo como forma de criar laços com as outras pessoas. Porém, novamente, o aluno precisa estar disposto e deve se comprometer com isso.

4. A graduação é mais fácil

Mito. Não é porque você está estudando em casa que tudo se torna mais fácil, pois isso é uma inverdade. Os conteúdos são robustos e densos, sendo assim, você precisará se dedicar tanto quanto se dedicaria no estudo presencial. Além disso, como não há professores com você o tempo todo, pode ser que em alguns casos o EAD fique ainda mais difícil – porém, não impossível.

5. A flexibilidade melhora a aprendizagem

Verdade. Nem todo mundo tem motivação para estudar à noite ou de manhã. Sendo assim, com a possibilidade de estudo remoto, você tem a flexibilidade de melhorar a sua aprendizagem, já que poderá ler e aprender nos momentos do dia que costuma ser mais produtivo.

6. Há diversos canais de comunicação com as instituições

Verdade. Ao menos em partes, isso é uma verdade. A maior parte das instituições oferece diversos canais de comunicação para aproximar os alunos da instituição.

7. Quem faz EAD não é reconhecido no mercado de trabalho

Mito. Dentre os mitos e verdades da graduação EAD, esse é um dos mais discutidos. Quem faz EAD pode muito bem ser reconhecido no mercado de trabalho, afinal, o que importa é o quanto você se dedica para construir uma imagem profissional relevante. Sendo assim, quem faz os seus resultados é você mesmo, de acordo com a maneira como estuda, busca outras fontes e fortalece os seus conhecimentos. Lembre-se sempre disso.