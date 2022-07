O Ministério do Meio Ambiente (MMA) formalizou o Projeto Salas +Verdes, de acordo com divulgação oficial realizada na data desta publicação, 29 de julho de 2022.

MMA: a formalização do Projeto Salas +Verdes possui caráter educacional

Os espaços podem desenvolver atividades práticas de caráter educacional voltadas à conservação e uso sustentável do meio ambiente, destaca a divulgação oficial. No dia 15 de julho, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou a Portaria N°169/2022 que institui o Projeto Salas +Verdes, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e executado através de parceria com instituições públicas e privadas em caráter voluntário.

Instituições públicas e privadas podem contribuir para o projeto

De acordo com a divulgação oficial do Ministério do Meio Ambiente (MMA), podem participar do projeto, de forma voluntária, instituições públicas ou privadas, de abrangência local ou regional, que envolvam diversos segmentos da sociedade, como igrejas, escolas, universidades, organizações da sociedade civil, empresas públicas e privadas, entre outras.

O Projeto Salas +Verdes incentiva a implantação de espaços educadores, para atuarem como centros de formação e informação ambiental, em consonância com as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente e os princípios da Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA).

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), compreende-se por Salas +Verdes o espaço dedicado ao desenvolvimento de atividades práticas de caráter educacional não formal, voltadas à temática da conservação e uso sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais.

Objetivos do Projeto Salas +Verdes

Entre os objetivos do Projeto Salas +Verdes estão o de incentivar a implantação de espaços ambientais não formais;

Fomentar melhores práticas de sustentabilidade em diversos campos;

Divulgar projetos, iniciativas e ações desenvolvidas pela Salas +Verdes nas plataformas eletrônicas do MMA;

Promover processos formativos por meio da Educação Ambiental não formal;

Reconhecer a atuação das instituições no âmbito do projeto Salas +Verdes, por meio da emissão de declaração de monitoramento anual e integrar o projeto Salas +Verdes às demais ações do Departamento de Educação e Cidadania Ambiental.

O Projeto é coordenado pela Secretaria de Biodiversidade, por meio do Departamento de Educação e Cidadania Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente e a comunicação entre o Ministério e as Salas +Verdes será realizada prioritariamente pelo Sistema Salas +Verdes.

Sobre a seleção

Além disso, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) informa que as instituições com Salas Verdes aprovadas nas chamadas anteriores que desejarem atuar como Sala +Verde deverão participar novamente do processo de seleção, mediante chamada pública, juntamente com os demais interessados.

A seleção será realizada por meio de apresentação do Projeto Pedagógico, via Sistema Salas +Verdes, que será analisado a partir de critérios eliminatórios e classificatórios elencados em chamada pública, a ser divulgada posteriormente, observando os aspectos relacionados às práticas de educação ambiental.