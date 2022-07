MME: fórum brasileiro de investimentos em mineração

O Ministério de Minas e Energia (MME) abrirá o Fórum Brasileiro de Investimentos em Mineração, na FIESP, de acordo com recente divulgação oficial.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o fórum vai apresentar perspectivas de longo prazo do setor mineral, casos de sucesso, carteira de projetos, rodadas de negócio programadas em três capitais, entre outros temas.

O Ministério de Minas e Energia (MME) participará, no dia 04 de agosto, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), do Fórum Brasileiro de Investimentos em Mineração.

Investimentos no setor

O fórum contará com importantes atores dos setores mineral e financeiro e vai apresentar as principais características da mineração, suas especificidades e a legislação aplicada, além da visão de investidores que atuam no segmento.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informa que o fórum terá painéis sobre as boas perspectivas do setor mineral e diversos outros temas. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios na mineração e promover boas práticas de sustentabilidade, governança e cuidado social.

A Rede InvestMining organiza o fórum

Conforme destaca o Ministério de Minas e Energia (MME), a organização do fórum é da Rede InvestMining, uma iniciativa de instituições financeiras e organizações dos setores público e privado.

Regido por um estatuto, a rede está aberta à adesão de mais entidades interessadas em participar desse marco, que traz uma mudança fundamental na cultura de investimento em mineração no Brasil.

Confira a programação oficial

Programação (MME)

Abertura: Adolfo Sachsida – Ministro de Minas e Energia

9h30 – 10h00 – Painel 1

Setor mineral: conceitos, panorama e legislação – Ministério de Minas e Energia

Conceitos: apresentação técnica: dinâmica, características e etapas do Setor Mineral, 10 min, MME

Panorama do Setor Mineral e Perspectivas, 10 min, IBRAM

Legislação Aplicada, 10 min, Escritório de Advocacia

10h00 -10h30 – Painel 2

Casos de sucesso, visão dos investidores – bndes

Aura Minerals – Rodrigo Barbosa

Sigma Lithium – A10 Investimentos

Morro Verde Fertilizantes – Felipe Holzhacker Alves

10h30 – 10h40 – Painel 3

Rede Investmining – abpm

Carteira de Projetos e Agenda das rodadas de negócios

Anúncio da Rodadas de negócio: SP, RJ E BH (EXPOSIBRAM 2022)

Serviço:

Fórum Brasileiro de Investimentos em Mineração

Data: 04 de agosto de 2022

Horário: 9h

Local: FIESP – Espaço Executivo – 15º andar

Realização:

Rede InvestMining (ABPM, IBRAM, BCCC, ADIMB, CBRR, ANM, CPRM), Itaú, XP, BTG, Vinci Partners.

Parcerias:

Fazem parte da Rede de Financiamento organizações públicas e privadas:

bancos;

fundos;

gestores de ativos e bolsas;

representantes da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração (ABPM);

Conselho Temático de Mineração (COMIN) da Confederação Nacional da Indústria (CNI);

Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (ADIMB);

Câmara de Comércio Brasil-Canadá (BCCC, sigla em inglês);

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

Agência Nacional de Mineração (ANM), Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM); e

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (SGM-MME).