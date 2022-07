A sexta-feira finalmente chegou e trouxe com ela uma série de oportunidades. O Mogi Conecta Emprego encerra a semana com vagas para diversas áreas para atuação no município de Mogi das Cruzes, localizado na região metropolitana de São Paulo.

A platafoma de encaminhamento ao emprego da Prefeitura da cidade, que antes era conhecida como Emprega Mogi, oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade – de ensino fundamental à superior, passando também por pós-graduados. Vale destacar, ainda, que pessoas com ou sem experiência são bem-vindas nos processos seletivos e que o número de vagas em aberto está sujeito a alteração sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Há chances para os cargos de meio oficial de marceneiro, auxiliar comercial, auxiliar de licitações, auxiliar de manutenção industrial, auxiliar de manutenção mecânica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de confecção, auxiliar de serviços gerais, comprador, eletricista de autos, eletromecânico, encarregado de manutenção elétrica, gerente de produção industrial, mecânico, motorista de carreta, operador de produção, pedreiro, pizzaiolo, psicopedagogo, técnico em edificações, técnico de manutenção de equipamentos de imagem, técnico em mecatrônica, zelador, entre outras.

Como as posições são destinadas a diferentes empresas da região, os salários e os benefícios oferecidos variam de acordo com a função pretendida e a contratante.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas ou cadastrar o currículo no banco de dados deverão acessar a plataforma de recrutamento do Mogi Conecta Emprego e realizar o cadastro. Caso já tenha cadastrado o currículo anteriormente, é importante atualizar os dados antes de se candidatar a uma das posições disponíveis.

O acesso pode ser realizado pelo computador ou celular e é importante notar que atualmente o atendimento está sendo realizado somente de forma digital. Clique aqui para acessar e obter mais informações sobre a iniciativa e as posições em aberto.