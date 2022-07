Motociclista fica ferido em colisão com carro em cruzamento

Uma colisão envolvendo uma picape Fiat Strada de cor prata e uma Honda Biz deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (5), no bairro Novo Horizonte, em Arapiraca. O acidente aconteceu no cruzamento entre as avenidas Elvira Barbosa Lopes e Presidente Tancredo de Almeida Neves. Segundo informações obtidas pela reportagem, o condutor da motocicleta…

Uma colisão envolvendo uma picape Fiat Strada de cor prata e uma Honda Biz deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (5), no bairro Novo Horizonte, em Arapiraca.

O acidente aconteceu no cruzamento entre as avenidas Elvira Barbosa Lopes e Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o condutor da motocicleta ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital de Emergência do Agreste pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da picape permaneceu no local.

Uma guarnição de trânsito do 3° Batalhão de Polícia Militar também foi acionada e acompanhou a ocorrência.