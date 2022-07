Motocilista morre após veículo ser atingido por cavalo em rodovia estadual

O jovem Henrique Santos Félix morreu na noite deste domingo (10), vítima de um acidente de trânsito na rodovia estadual AL 420, nas imediações do Povoado Chã Coité, Zona Rural do município de São Miguel dos Campos. O rapaz, de 21 anos, seguia em seu veículo, uma motocicleta, de modelo e placa não informado, quando…

Redes sociais

O jovem Henrique Santos Félix morreu na noite deste domingo (10), vítima de um acidente de trânsito na rodovia estadual AL 420, nas imediações do Povoado Chã Coité, Zona Rural do município de São Miguel dos Campos.

O rapaz, de 21 anos, seguia em seu veículo, uma motocicleta, de modelo e placa não informado, quando um cavalo, segundo informações de testemunhas, atravessou a pista.

Ainda segundo as informações, o motociclista não conseguiu frear a tempo nem desviar do animal e acabou atropelando o cavalo. O impacto projeto o jovem a mais de 10 metros do local do choque e ele morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para fazer o socorro, mas no local apenas constatou o óbito. De acordo com a equipe de socorristas, a vítima sofreu várias fraturas pelo corpo.

A Polícia Militar, através da 1ª Cia Independente de São Miguel dos Campos atendeu a ocorrência e já acionou os órgãos competentes para perícia e recolhimento do corpo, IC e IML, respectivamente. Não há informações sobre o dono do animal.