Motorista embriagado é preso após causar acidente com vítima

Um idoso de 68 anos, identidade não revelada, foi preso na noite deste sábado, 09, após dirigir embriagado e causar um acidente com vítima. O caso foi registrado no cruzamento da Avenida Vereador João Saturnino de Almeida com a Rua Vicente Lino da Silva, bairro Boa Vista, em Arapiraca, Agreste alagoano.

De acordo com informações do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a guarnição Águias foi informada de um um acidente envolvendo dois carros de passeio, um Volkswagen Nova Strada, de placa OEP-9G25 que colidiu transversalmente em um Honda CBX 200 STRADA, de placa MUV-3727.

Ao chegar ao local, os militares notaram que um dos condutores estava embriagado. Este foi levado para a Central de Polícia de Arapiraca, onde foi autuado em flagrante.

O outro condutor, um homem de 32 anos, estava ferido, não possuía habilitação e estava com o licenciamento do carro atrasado. Ele foi autuado e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA) para receber atendimento médico.