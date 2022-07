Movida tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Movida, referência em mobilidade urbana no Brasil, divulgou recentemente a contratação de novos colaboradores em várias unidades do país. Para fazer parte do time, os interessados devem possuir os critérios exigidos dentro da função pretendida e residir em cidades com vagas abertas. Acompanhe mais informações e veja como se candidatar.

Movida divulga a contratação de novos colaboradores

Uma referência em locação de veículos, a Movida é uma das principais empresas de mobilidade urbana no país. Fundada no ano de 2006, a companhia está presente em várias regiões e dentro dos principais aeroportos. A companhia investe em uma frota moderna, dentro das últimas tendências tecnológicas, além de oferecer aos seus colaboradores treinamentos exclusivos para um excelente atendimento aos seus clientes.

Além de salários compatíveis, a companhia oferece uma série de vantagens aos novos contratados, incluindo comissões, vale transporte, vale refeição e seguro de vida.

Para se inscrever os candidatos devem possuir habilidades em áreas como: Marketing; Atendimento ao Cliente; Auxiliares; Cientista de Dados; Tecnologia; Administração; Gestão; Comunicação; Vendas e diversas outras.

Acompanhe as vagas disponíveis para inscrições:

Vendedores de Autos — São Carlos, Bauru, Goiânia, Mogi das Cruzes e Piracicaba;

Supervisores de Loja — Vitória;

Preparador de Autos — São Paulo, São Carlos, Caxias do Sul e Manaus;

Product Owner — Mogi das Cruzes;

Motorista de Van — Porto Alegre;

Gerente de Loja — Olinda, Salvador, Porto Seguro, Sorocaba e Campinas;

Especialista de Gente e Gestão — Recife e Belo Horizonte.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações na empresa Movida, os interessados devem atentar-se às exigências da função e se candidatar de maneira remota por meio do link de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e confira os processos seletivos de recrutamento disponíveis.