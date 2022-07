MRS Logística anuncia programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a MRS Logística anunciou, nesta semana, a abertura de um novo ciclo de inscrições para seu programa de estágio. A empresa oferece, ao todo, 91 vagas para estudantes dos ensino superior e técnico em diversas cidades dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Do total ofertado, aproximadamente 75 vagas são destinadas a estudantes universitários e outras 16 para alunos de escolas técnicas. As vagas estão distribuídas entre as áreas Comercial, Inovação, Logística, Manutenção, Operação, Projetos, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Segurança, Suprimentos e TI.

Para participar do processo seletivo, é importante estar devidamente matriculado em uma instituição de ensino superior, nas diversas áreas de conhecimento (Exatas e humanas), com disponibilidade para estagiar por dois anos e formatura prevista entre julho e dezembro de 2024. São elegíveis também estudantes matriculados em uma instituição de ensino técnico, com disponibilidade para estagiar por um ano.

Há chances para Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), São Brás do Suaçuí (MG), Congonhas (MG), Barbacena (MG), Jeceaba (MG), Mário Campos (MG), Volta Redonda (RJ), Barra do Piraí (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Valença (RJ), Paulo de Frontin (RJ), Três Rios (RJ), Cubatão (SP), São Paulo (SP), Santo André (SP), Taubaté (SP), Santos (SP), Cruzeiro (SP) e Itaquaquecetuba (SP).

É importante notar que a MRS se preocupa em manter um ambiente acolhedor e inclusivo, de modo que o processo seletivo também é aberto à participação de profissionais e estudantes PCDs.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale transporte, vale alimentação/refeição assistência médica, seguro de vida e acesso ao Gympass.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 08 de agosto para se candidatar pela página de carreiras da MRS Logística. Clique aqui para acessar.

O processo seletivo será dividido em cinco fases: inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual.