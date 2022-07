mudança do calendário começa em agosto, diz Governo

O calendário do Auxílio Brasil passará por uma grande mudança já a partir do próximo mês de agosto. Segundo informações do Ministério da Cidadania, o Governo Federal confirmou a antecipação das datas de pagamentos para a primeira quinzena do mês.

Segundo o Governo Federal, a decisão de antecipar os pagamentos das parcelas do Auxílio Brasil tem como objetivo ajudar as pessoas. Na visão do Ministério da Cidadania, a maioria das contas que os usuários pagam chegam na parte inicial do mês. Dessa forma, a pasta avalia que não faria sentido manter o benefício apenas na segunda quinzena.

No entanto, informações de bastidores vão em uma direção contrária. Jornais afirmam que a decisão de antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil tem, na verdade, um cunho eleitoral. O Governo estaria tentando se distanciar cada vez mais da sombra que o ex-presidente Lula (PT) teria deixado nos programas sociais nos últimos anos.

Nesse sentido, vale lembrar que os pagamentos do Auxílio Brasil obedeciam até aqui, um rito do antigo Bolsa Família. Os repasses aconteciam sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Ao mudar as datas das liberações, o Governo Federal estaria se distanciando das regras e normas do benefício anterior, mais ligado ao petista.

Independente da motivação da mudança, o fato é que a antecipação começará a partir do próximo mês de agosto e seguirá ao menos até o final deste ano. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que está pronto para realizar a mudança na lógica de pagamentos. A ideia é liberar o benefício em um intervalo de menos de 10 dias entre os meses de julho e agosto.

Em julho

Nesta segunda-feira (18), o Governo Federal iniciou oficialmente os pagamentos da 9ª rodada do seu Auxílio Brasil. Os repasses que acontecem agora ainda não foram impactados pelas mudanças promovidas pela PEC dos Benefícios.

Assim, todos os usuários terão acesso aos R$ 400 mínimos que vinham recebendo nos últimos meses. A partir de agosto cada família poderá receber R$ 600, e seguirá dessa forma ao menos até o final deste ano.

Nesta segunda-feira (18) é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Nacional (NIS) final 1. Ao longo desta semana, outros quatro grupos poderão receber o benefício. Os pagamentos de julho seguem até o próximo dia 29.

Auxílio Brasil

O Governo Federal iniciou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no final de novembro do ano passado. Até o momento, estima-se que mais de 6 milhões de usuários tenham entrado no programa. O projeto já atingiu a marca dos 18 milhões de beneficiários.

Recentemente, o Governo Federal iniciou o processo de entrega dos novos cartões do programa social. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 6 milhões de dispositivos estão sendo enviados para as pessoas que entraram no projeto desde o início deste ano.

Quem não tem o novo cartão, pode seguir usando o dispositivo do antigo Bolsa Família. Quem não tem nenhum dos dois, poderá usar o app do Caixa Tem para movimentar o dinheiro do benefício. No aplicativo, é possível pagar contas, realizar transferência e até mesmo fazer algumas compras online.