Mulher sofre acidente e fica ferida após moto passar por lombada

Sinistro aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), nas imediações de uma aldeia situada em Porto Real do Colégio, em Alagoas.

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta ocorrido durante a manhã desta sexta-feira (8) nas imediações de uma aldeia situada no município de Porto Real do Colégio, no interior de Alagoas.

De acordo com as informações iniciais, a vítima, que terá a identidade preservada, seguia em direção ao município de São Brás quando, ao passar por uma lombada, perdeu o controle do ciclomotor e acabou caindo na pista.

Com o impacto, a mulher apresentou vários hematomas pelo corpo e precisou ser socorrida para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde recebeu atendimento médico e permanece em observação na unidade de saúde.