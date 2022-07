Multilog abre vagas de emprego em São Paulo e região

A empresa Multilog abriu algumas oportunidades de emprego nas cidades de Barueri, Guarulhos, Itajaí, Joinville, São José dos Pinhais, Santos, Campinas e Curitiba. Além disso, todas as vagas são efetivas.

A Multilog tem oportunidade de trabalho pelo Brasil todo

A empresa oferece diversos benefícios, entre eles estão: convênio Farmácia, Plano Odontológico e de saúde, Programa de Bolsas de Estudos, Auxílio Transporte ou Opção de Fretado, Seguro de Vida, Estacionamento e Vale alimentação.

Além disso, nem todas elas requerem experiência. No entanto, é necessário possuir conhecimento básico na área. Algumas também são exclusivas para PCD. Sendo assim, veja abaixo alguns dos cargos disponíveis desta empresa:

Técnico em Segurança de Trabalho;

Analista de qualidade;

Técnico de Enfermagem;

Analista de inventário;

Operador Logístico;

Analista de Suporte JR;

Operador de Empilhadeira;

Analista de Atendimento;

Motorista;

Assistente de atendimento;

Mecânico;

Assistente de Operações (PCD);

Líder de operações;

Auxiliar de controladoria;

Eletricista.

Como se candidatar

As vagas de emprego da Multilog estão disponíveis no site da Gupy. Para conhecer todas essas oportunidades basta acessar a página de inscrição. Depois, clique na vaga desejada e aperte o botão “Candidatar-se para a vaga”, que fica no final da página ou no topo.

Se por um acaso você ainda não possua um cadastro nesse site, é possível realizar a sua inscrição usando a sua conta de e-mail, do LinkedIn ou Facebook. Após isso, termine de preencher todos os seus dados pessoais e finalize as etapas que a plataforma disponibiliza até chegar o momento de realizar a entrevista com a empresa.

Gostou das dicas? Mantenha-se atualizado diariamente sobre as vagas de emprego da semana divulgadas aqui, no Notícias Concursos.