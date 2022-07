Natura recruta novos talentos para Programa Aprendiz

Já imaginou iniciar a carreira em uma das maiores empresas do setor de beleza e cuidados pessoais do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Natura está recrutando novos talentos para seu Programa de Aprendiz 2022. Neste processo seletivo, a companhia visa contratar mais de 50% de pessoas que se autodeclarem negras e residam em comunidades do entorno das unidades da empresa, localizadas nas cidades de São Paulo, Cajamar, Benevides e Itupeva.

Ao todo, são 170 vagas destinadas a candidatos com diferentes perfis, com idade entre 17 e 22 anos. São elegíveis profissionais que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio e/ou técnico, com disponibilidade para trabalhar das 8h às 14h em modelo híbrido ou presencial.

A iniciativa tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento integral dos aprendizes por meio de capacitação profissional. Com foco em desenvolver habilidades e garantir mais conhecimento sobre o mercado de trabalho, durante o programa, os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma das principais empresas brasileiras, obtendo experiência prática em diferentes áreas: operacional, produção, centro de distribuição e fábrica. Há, ainda, chances para áreas corporativas como, por exemplo, finanças, comercial, recursos humanos.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa de jovem aprendiz deverão acessar a página https://vagas.taqe.com.br/naturaeco pelo computador ou celular até o dia 29 de julho para cadastrar o currículo.

O processo seletivo será 100% online e contará com o apoio da Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação. A seleção inclui, nesse sentido, um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, através de suas habilidades e competências.