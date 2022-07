Neoenergia abre 268 vagas de emprego pelo país

A Neoenergia, a maior empregadora do setor privado na indústria elétrica, anunciou 268 vagas de emprego em algumas regiões brasileiras. A instituição exige qualificações específicas para se candidatar a cada cargo. Verifique todas as informações necessárias para concluir seu cadastro, abaixo.

Neoenergia divulga a contratação de novos colaboradores

Presente há mais de vinte anos no Brasil, a Neoenergia é uma das maiores empresas do setor elétrico, e recentemente divulgou a contratação de novos 268 colaboradores em várias de suas unidades. As vagas estão divididas entre estágio que serão exercidas dentro de suas unidades do Brasil e oportunidades de trainee, estes terão a chance de trabalhar internacionalmente.

Para as vagas de Trainee, a companhia exige dos profissionais fluência em inglês e superior completo em áreas como Engenharias, Computação, Análise de Dados, Segurança da Informação, Big Data ou áreas relacionadas.

Quanto às oportunidades de estágio, a seleção é destinada a estudantes de nível superior ou técnico, em áreas como Psicologia, Gestão de RH, Estatística, Tecnologia da Informação, Engenharias, Economia, Direito, Ciências Contábeis, Administração ou Técnico em Eletrotécnica. Os interessados devem possuir conhecimentos em inglês, espanhol e informática.

Como se candidatar

Aos interessados em ingressar na empresa Neoenergia, deverão atender todos os critérios exigidos sejam do programa de estágio ou trainee. As inscrições ficarão disponíveis por tempo determinado, através do próprio site da empresa.

Os profissionais interessados em se inscrever no programa trainee, deverão acessar o link de inscrições, até dia 8 de Agosto. Já para os estudantes que queiram se candidatar a uma das vagas de estágio, devem acessar o site de inscrições até o dia 9 de Setembro.

