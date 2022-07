Nome limpo após 5 anos? Veja se as dívidas expiram mesmo ou se é mentira

Você deve ter pensado nas consequências de não pagar suas dívidas por muito tempo. A verdade é que, em alguns casos, o nome limpo acontece após algum período no Serasa. Então, podemos dizer que sim, a dívida “esquecida” realmente vence depois de cinco anos sem nenhum pagamento.

Vale ressaltar que o CPF do inadimplente não faz mais parte do cadastro do Serasa e de outros departamentos de crédito, mas sua dívida ainda constará na instituição que você deve. Por outro lado, é melhor considerar que pode não valer a pena esperar até o vencimento da dívida, pois, ela aumentará devido a juros, seguros e impostos. Saiba mais detalhes de como ter nome limpo na matéria deste domingo (17)do Notícias Concursos.

Serasa Score e o nome limpo

A presença de dívidas também pode atrapalhar os projetos que você pode ter. Por exemplo, se você quiser fazer um empréstimo, a agência procurará seu nome. Enquanto ele estiver “sujo”, ou seja, negativado, os mercados financeiros entenderão que você não está cumprindo suas promessas, o que dificulta a liberação do valor. Ao financiar um imóvel ou automóvel encontrará as mesmas dificuldades.

Para quem não sabe, a pontuação Serasa é uma escala de zero a mil, ou seja, a pontuação marca a chance de uma pessoa pagar suas contas corretamente em um ano. Esse número é um dos itens avaliados na obtenção de empréstimos, financiamentos e cartões.

Isso é considerado mesmo ao abrir uma conta nos estabelecimentos. Essa pontuação é importante em uma variedade de situações cotidianas. Ademais, os cálculos são feitos de acordo com alguns critérios, e as pontuações são criadas pela leitura do comportamento do consumidor nos mercados financeiros.

Um dos pontos a considerar é o histórico da dívida. Atualmente, este é o fator que responde por uma parcela significativa da pontuação do score, cerca de 19%.

Como fazer a consulta do meu score?

Se você não sabe qual é a sua pontuação, principalmente porque os números sobem e descem com o tempo, mas você quer saber como olhar, o processo é simples. Basta seguir estes passos:

Acesse o site ou baixe o aplicativo Serasa para Android e iOS;

Preencha as informações de registro. Se você estiver visitando pela primeira vez, preencha todos os seus dados;

Pronto! A pontuação aparecerá na tela.

As pontuações podem ser facilmente rastreadas com esta ferramenta. Se estiver baixa, você pode tentar melhorá-la. Por isso é importante manter o nome limpo pagando seus débitos em dia.