Nome sujo: após quantos dias de atraso fico com o CPF negativado?

Mais de 61 milhões de brasileiros têm o nome sujo. A expressão popular refere-se a alguém que deixa de pagar suas contas e, portanto, é colocado em uma lista de agência de proteção ao crédito. Saiba quantos dias de atraso é suficiente para deixar seu nome negativo.

Primeiramente, é importante saber que no primeiro dia de atraso, as empresas podem notificar um ou mais Órgãos de Proteção ao Crédito, como SPC e Serasa. Mas, o nome do consumidor não é imediatamente negativado. Geralmente isso acontece de fato quando completa pelo menos 1 mês de atraso. Assim, veja os pormenores acerca do nome sujo na matéria deste domingo (03) do Notícias Concursos.

Dias de atraso com o nome sujo

Isso acontece porque o Órgão de Proteção precisa entrar em contato com os consumidores que estão endividados assim que a empresa for notificada do atraso. Pode ser por carta, telefone ou mensagem de celular.

Por isso, a pessoa é avisada sobre a dívida e informada que o CPF será colocado na lista de proteção ao crédito. Mas, antes disso, os consumidores têm mais uma chance de pagar suas contas. Geralmente até 10 dias.

Se a dívida não for paga, a agência de proteção coloca o CPF em uma lista de maus pagadores. Quando isso acontece, qualquer empresa pode acessar as informações. É quando você começa a ser visto como negativado – ou com o “nome sujo”.

Para evitar que isso aconteça, os consumidores devem evitar o endividamento. Sempre que possível, compre apenas o que realmente cabe no seu orçamento.

Um bom planejamento financeiro é necessário e as despesas são devidamente controladas. Caso contrário, a conta pode virar uma bola de neve após alguns dias de atraso.

Assim, para não correr o risco de ter seu nome sujo, sempre que houver dificuldade em quitar alguma dívida dentro do prazo, entre em contato com a empresa. Dessa forma, busque negociações para evitar que seu nome seja manchado no mercado.