NotreDame Intermédica tem vagas de emprego na região sul do país

Quer ser um colaborador da NotreDame Intermédica? A empresa divulgou recentemente algumas oportunidades de emprego em cidades do Rio Grande do Sul, sendo elas: Porto Alegre, Canoas, Guaíba, Viamão, São Leopoldo e Cachoeirinha. Veja como se candidatar a seguir.

NotreDame Intermédica abriu vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

Todas as vagas são efetivas e há oportunidade para estagiários. Algumas delas, como a de recepcionista, é desejável experiência, mas não é obrigatório, apenas possuir Ensino Médio completo.

Então, não perca a chance de trabalhar nesta empresa que acredita em uma medicina de valor e tem o objetivo de promover o bem-estar das pessoas. Confira quais são as vagas abaixo:

Tele Operador;

Analista de Gestão Empresarial Jr – Análise de Dados;

Técnico Segurança Trabalho – CGMO Matriz;

Analista de Sistemas;

Técnico de Enfermagem – PAD;

Coletador Volante – Laboratório;

Técnico de Enfermagem – Intermediário Noite;

Enfermeiro (a) Folguista;

Técnico de Enfermagem – Gessista;

Enfermeiro (a) Guaíba- Turno Tarde;

Técnico de Enfermagem Folguista;

Enfermeiro Educação Corporativa;

Recepcionista II;

Estagiário;

Recepção I;

Nutricionista – CCG Saúde;

Psicólogo.

Como se candidatar

Se você se interessou por uma dessas oportunidades que a empresa NotreDame Intermédica divulgou na região sul do Brasil, então acesse a página de inscrição para enviar a sua candidatura.

Em seguida, clique sobre a vaga desejada, verifique todos os requisitos e atribuições que a empresa pede e se for compatível com o seu currículo, aperte o botão que diz “Candidatar-se para a vaga” que fica tanto no começo da página como no fim e faça o seu cadastro.

