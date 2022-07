NOVA CNH: Veja como trocar o documento antigo

A nova versão da CNH ( Carteira Nacional de Habilitação) entrou em vigor no início do mês passado. Com a chegada do novo documento, muitos brasileiros se questionam quanto a necessidade de trocar a habilitação antiga.

É necessário trocar a CNH antiga?

A resposta é não. Na realidade, a troca do documento só será necessária em casos de segunda via, renovação, inclusão de nova categoria, entre outras situações que exijam a emissão de uma nova CNH.

Sendo assim, caso esteja tudo em dia com o seu documento, não será necessário fazer a troca. Além disso, segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a renovação da CNH ocorrerá gradativamente.

Lembrando que os recém-condutores já terão o documento emitido na nova versão.

O que mudou na CNH?

Em suma, as alterações no documento se concentram na adequação ao modelo internacional, trazendo, inclusive, modificações no que diz respeito à segurança e ao seu visual.

Itens de segurança

A nova CNH terá duas versões: digital e impressa. Essa não é uma novidade, uma vez que esse padrão já está em vigor desde 2017, contudo, a versão impressa utilizará papel de segurança e tinta fluorescente, que brilha no escuro, além de itens que serão visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma.

Ademais, é importante deixar claro que o novo padrão do documento vai destacar aqueles que estão com a permissão para dirigir ou a CNH definitiva. Para isso, a nova Carteira vai contar com duas letras, da seguinte forma:

Letra “P” para identificar que o motorista está com a permissão;

Letra “D” para identificar que o motorista está com a definitiva.

Além disso, o novo modelo também contará com o mesmo campo que existe atualmente do ACC (Autorização Para Conduzir Ciclomotor) e o seu padrão internacional (via código MRZ – Machine Readable Zone, utilizado em passaportes e permitirá o embarque em terminais de autoatendimento.

Novo visual

O novo modelo da carteira de habilitação vai acabar com o predomínio da cor verde. Agora, o documento passará a ter tanto a cor verde, quanto amarela.

Conforme o novo documento oficial, na parte inferior, o documento terá a inserção da assinatura do motorista logo abaixo da foto. Sendo assim, o documento se torna diferente do anterior, onde a assinatura fica após a dobra.

A versão também contará com um quadro com silhuetas de veículos que os motoristas estão habilitados a dirigir. A CNH terá ainda, um quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.

Veja como utilizar o aplicativo CNH Digital

A Carteira Digital de Transito (CDT) é um aplicativo que agrega documentos virtuais do condutor brasileiro. Além da própria CNH em sua versão virtual, na plataforma também pode ser inserida a CRLV Digital (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

Onde o aplicativo pode ser instalado?

O aplicativo funciona somente em aparelhos móveis, como celulares e tablets, que devem possuir um dos seguintes sistemas operacionais:

iOS: versão igual ou superior a 10;

Android: versão igual ou superior a 4.0.3.

Quem pode usar a CDT?

Todo condutor que possua a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).

A carteira digital de transito é segura?

Sim. Os documentos da Carteira Digital de Trânsito possuem um QR Code que garante sua autenticidade. Além disso, cada um tem uma assinatura digital (P7S) que dá validade jurídica ao documento.

Como verificar se o documento é autêntico?

O procedimento de autenticação é bem simples, basta fazer uma leitura do QR Code utilizando o aplicativo Vio, disponível para Android e iOS.

A CDT está disponível em todas as UFs (unidades federativas)?

Residentes de qualquer unidade federativa brasileira podem acessar a CDT. No entanto, o CRLV Digital está disponível apenas nas UFs listadas no Portal de Serviços do DENATRAN.