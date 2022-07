NOVA CONSULTA do AUXÍLIO EMERGENCIAL é liberada em julho; veja como fazer

A consulta no site da Dataprev segue aberta para os brasileiros que têm direito ao Auxílio Emergencial em 2022, mas agora é necessário ter uma conta Gov.br. Embora o programa tenha sido encerrado em outubro do ano passado, um grupo de beneficiários está sendo contemplado.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de pais solteiros receberão uma parcela retroativa do Auxílio Emergencial este ano. Para viabilizar os pagamentos, o Governo Federal liberou um total de R$ 4 bilhões.

A concessão do pagamento é devido aos pais solteiros não terem recebido as cotas duplas do Auxílio Emergencial durante sua vigência, sendo só as mães solteiras, na mesma situação, contempladas.

Cabe salientar que os repasses estão levando em conta as primeiras cinco parcelas do programa distribuídas entre abril e agosto de 2020. Na época, cada uma valia R$ 600, assim, o cidadão recebe o benefício conforme o mês que foi contemplado pelo auxílio.

O primeiro lote já foi distribuído para os pais solteiros que entraram no programa mediante a inscrição remota. Neste sentido, os novos pagamentos devem ser destinados aos cidadãos com inscrição no CadÚnico e/ou beneficiários do Auxílio Brasil (novo Bolsa Família).

Quem terá direito ao retroativo do Auxílio Emergencial?

As novas parcelas estão sendo concedidas aos homens provedores de família inscritos no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020. Além disso, é preciso ter realizado o cadastro do programa pelas plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para inscrição no Auxílio Emergencial.

Lembrando que os pais do grupo “Extracard” – composto pelos cidadãos que se inscreveram no programa pelos canais digitais – já receberam o benefício em janeiro. Neste sentido, restam ainda receber aqueles que entraram no programa por meio do CadÚnico e Bolsa Família (agora Auxílio Brasil).

Contudo, o Ministério da Cidadania ainda irá analisar a condição de pagamento conforme o perfil do grupo beneficiário. Na prática, a pasta vai verificar:

Se o pai solteiro está cadastrado como Responsável Familiar;

Se recebeu cota simples do Auxílio Emergencial entre abril e agosto de 2020;

Se não possui cônjuge ou companheira; e

Se há na família ao menos uma pessoa menor de 18 anos.

Qual o valor da parcela retroativa do Auxílio Emergencial?

Os novos repasses consideram apenas as primeiras cinco parcelas concedidas pelo programa entre abril e agosto de 2020. Assim, o pai solo pode receber uma quantia de até R$ 3 mil, conforme o período em que começou a receber o benefício. Vejas as proporções a seguir:

Quem recebeu as cinco parcelas ganha: R$ 3 mil;

Quem começou a receber o benefício em maio ganha: R$ 2.400;

Quem começou a receber o benefício em junho ganha: R$ 1.800;

Quem começou a receber o benefício em julho ganha: R$ 1.200;

Quem recebeu apenas no mês de agosto ganha: R$ 600.

Consulta do Auxílio Emergencial segue aberta na Dataprev

Para verificar se já recebeu ou terá a parcela do Auxílio Emergencial, será necessário acessar o site da Dataprev através da conta Gov.br e seguir os seguintes passos:

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.