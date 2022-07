Novo AUXÍLIO BRASIL de R$ 600: veja quando o valor será LIBERADO

Os beneficiários do Auxílio Brasil já estão ansiosos com a liberação do novo valor do benefício. Por meio da aprovação da PEC das bondades, o benefício será elevado para R$ 600 a partir de agosto, correspondendo a um acréscimo de R$ 200.

Desta forma, enquanto a Emenda não é promulgada pelos responsáveis, o Ministério da Cidadania se prepara para repassar o benefício referente ao mês de julho, ainda no valor mínimo de R$ 400. O calendário começa na próxima segunda-feira (18).

Quem receberá o Auxílio Brasil de R$ 600 em agosto?

Há três possibilidades de receber o Auxílio Brasil de R$ 600:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente

Se está no CadÚnico , mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva

, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva Caso não esteja no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber

Seja como for, o benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. Já as famílias em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Quando será pago o Auxílio Brasil com valor de R$ 600?

Após aprovação na Câmara, o texto seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, a parcela de R$ 600 não deve ser liberada neste mês de julho, como mencionado.

Sendo assim, os beneficiários do Auxílio Brasil irão receber o valor maior entre agosto e dezembro de 2022, conforme a vigência da Emenda. Veja a distribuição:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$ 600: Agosto;

2º parcela do Auxílio Brasil de R$ 600: Setembro;

3º parcela do Auxílio Brasil de R$ 600: Outubro;

4º parcela do Auxílio Brasil de R$ 600: Novembro;

5º parcela do Auxílio Brasil de R$ 600: Dezembro.

Calendário de julho do Auxílio Brasil

O calendário de julho seguirá sendo o mesmo: a liberação ocorre sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês, segundo o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira:

NIS final 1 – dia 18 de julho;

NIS final 2 – dia 19 de julho;

NIS final 3 – dia 20 de julho;

NIS final 4 – dia 21 de julho;

NIS final 5 – dia 22 de julho;

NIS final 6 – dia 25 de julho;

NIS final 7 – dia 26 de julho;

NIS final 8 – dia 27 de julho;

NIS final 9 – dia 28 de julho;

NIS final 0 – dia 30 de julho.