NOVO CARTÃO AUXÍLIO BRASIL: Veja quem recebe e como utilizar

O novo cartão do Auxílio Brasil começou a ser distribuído aos beneficiários do programa social. A distribuição está sendo feita com base nos endereços registrados pelas famílias no sistema do Cadastro Único (CadÚnico).

Os contemplados podem acompanhar o envio do cartão pela Central de Atendimento da Caixa, no telefone 0800 104 0104 ou 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Com o novo dispositivo será possível realizar compras no débito, acompanhar e movimentar a conta de recebimento do benefício, controlar as despesas, além de possibilitar de sacar a mensalidade do programa de forma parcial.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 3,2 milhões de unidades do cartão já foram emitidas. Contudo, a intenção é contemplar, no total, 6,6 milhões de pessoas incluídas no programa a partir de novembro de 2021.

Quais informações constam no cartão Auxílio Brasil?

Na parte da frente da ferramenta estão:

Identificação do Programa Auxílio Brasil ;

; Número do cartão;

NIS do Responsável Familiar (RF);

Nome do RF;

Validade do cartão;

Número da conta.

Já no verso:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania;

Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas;

Bandeira da Elo ou Visa.

Como solicitar o cartão do Auxílio Brasil?

É importante deixar claro que o novo cartão Auxílio Brasil 2022 não precisa ser solicitado pelos beneficiários. Dessa forma, quem já está cadastrado no programa, receberá o dispositivo gratuitamente em sua residência.

Quem não receber o novo cartão do Auxílio Brasil, pode seguir fazendo o saque do benefício com o cartão do Bolsa Família. A entrega do novo cartão bancário será feita por meio dos Correios, no endereço informado pela família na plataforma do Cadastro Único (Cadúnico).

Como cadastrar a nova senha do cartão do Auxílio Brasil?

Para configurar o cartão e cadastrar a nova senha, o beneficiário pode comparecer à uma agência da Caixa, casa lotérica ou realizar o procedimento de forma segura por meio do aplicativo Caixa Tem.

A partir do momento em que o beneficiário receber o novo cartão do Auxílio Brasil em mãos, a senha para uso pode ser cadastrada no aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta selecionar a opção “Auxílio Brasil” e depois “Criar senha do cartão”.

Com o novo cartão do Auxílio Brasil, o beneficiário poderá fazer compras em mercados, farmácias, lojas, postos de gasolina e estabelecimentos que aceitam cartões na função débito.