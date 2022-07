Novo cartão começa a ser entregue aos beneficiários

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, o novo cartão do do Auxílio Brasil começou a ser entregue aos beneficiários do programa no final de junho. O Ministério ainda informou que até o momento foram emitidos 3,2 milhões de cartões que estão sendo distribuídos aos poucos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os beneficiários que ingressaram no Auxílio Brasil em dezembro de 2021 possuem prioridade no recebimento do novo cartão. Apesar disso, o governo federal explica que 6,6 milhões de famílias deverão recebê-lo.

O objetivo de disponibilizar o cartão do Auxílio Brasil para os beneficiários do programa é aumentar a segurança das transações e acabar com “a necessidade de deslocamento das famílias para canais de pagamento que, por vezes, ficam restritos às sedes dos municípios ou municípios limítrofes”, explica o Ministério da Cidadania.

Por enquanto, as famílias que já estavam inscritas no programa antes de dezembro de 2021 poderão continuar utilizando o cartão do extinto Bolsa Família para realizar o saque. Além disso, vale informar que também é possível movimentar os recursos do programa por meio da poupança social digital da Caixa.

Saiba como receber o cartão do programa social

Como já dito anteriormente, as famílias que entraram na lista de pagamentos do Auxílio Brasil em dezembro de 2021 possuem prioridade para recebimento do cartão. O ministério responsável pelo programa também informou que não é necessário fazer a solicitação do cartão, pois ele será distribuído gradualmente aos beneficiários.

Para cadastrar uma senha no novo cartão do Auxílio Brasil os beneficiários devem ligar na central de atendimento Caixa Auxílio Brasil, discando o número 111. Vale informar que para isso, poderá ser solicitado alguns documentos pessoais como RG, CPF e Número de Identificação Social (NIS).

É possível acompanhar o envio do cartão ligando na central de atendimento da Caixa no telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-1040104 (demais regiões do país). O acompanhamento também pode ser feito nas agências da instituição financeira.

Veja outras formas de sacar os recursos do Auxílio Brasil

Além de realizar o saque do Auxílio Brasil utilizando o cartão do programa, os beneficiários também podem sacar o dinheiro sem cartão. Para isso, existem três possibilidades: sacar utilizando o Caixa TEM, em uma agência da Caixa ou com o PIX.

Para realizar o saque por meio do Caixa TEM, o beneficiário precisa baixar o aplicativo e acessar sua conta. Em seguida, será necessário procurar a opção “Saque sem cartão” e gerar o código. Por fim, basta informar o código no caixa eletrônico ou em uma lotérica.

Já o saque do dinheiro por meio do PIX exige que o beneficiário utilize o aplicativo para enviar o valor para outra conta. Desse modo, o usuário precisa procurar a opção “PIX” na tela principal e selecionar a opção “Pagar”.

Por fim, para realizar o saque do Auxílio Brasil sem cartão e sem precisar acessar o aplicativo, os beneficiários devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Vale informar que para isso, é necessário ter em mãos um documento oficial de identificação.