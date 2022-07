Novo cartão do AUXÍLIO BRASIL: Veja como cadastrar uma SENHA

O novo cartão do Auxílio Brasil já está sendo distribuído aos beneficiários pelo Governo Federal. A ferramenta está sendo enviada via Correios e com segurança, além de possuírem um informativo de como usá-la.

Novo cartão do Auxílio Brasil

O novo cartão está sendo concedido de maneira gradativa, conforme os requisitos de prioridade do Ministério da Cidadania. A saber, o dispositivo possui um chip que garante novos meios de movimentação do benefício.

Nesse primeiro momento, estão recebendo o cartão Auxílio Brasil, os beneficiários que foram incluídos no programa a partir de novembro de 2021. A distribuição beneficiará cerca de 6,6 milhões de famílias no total.

Entretanto, apenas 3,2 milhões de unidades serão repassadas. A princípio, estão sendo contempladas as famílias que residem em municípios que não possuem canais de pagamento da Caixa ou que estejam com os meios sobrecarregados.

Novo cartão com opção de débito

Além do saque total ou parcial do benefício em toda a rede de pagamentos da Caixa Econômica e bancos 24h, o novo cartão possibilita que o usuário faça compras em estabelecimento na função débito.

Objetivo do novo cartão

O novo cartão traz mais liberdade ao beneficiário na realização de compras, além de aumentar a segurança das transações. No mais, a ferramenta possui a tecnologia de chip, que reduz riscos de clonagem.

Como cadastrar a senha do cartão

Um meio mais prático de realizar o cadastro do cartão é através do aplicativo Caixa Tem. No entanto, há outras opções, como comparecendo em uma agência da Caixa Econômica ou em casas lotéricas.

Veja como fazer o procedimento pelo aplicativo:

Acesse o app Caixa Tem e faça login; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Em seguida, escolha a opção “Cadastrar senha do cartão”; Informe a numeração desejada e confirme.

Empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil pode não ser liberado?

A esperada liberação do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil pode não acontecer. A proposta pode ser vetada mediante a solicitação enviada ao Governo Federal por entidades de defesa ao consumidor.

O requerimento foi feito pelo Instituto de Defesa Coletiva. Em nota, o órgão afirmou que a Medida Provisória (MP) que aumenta a margem do referido crédito caracteriza um desserviço aos consumidores brasileiros.

A justificativa é que a linha de crédito para a população de baixa renda pode elevar o índice de inadimplência, agravando ainda mais a crise econômica que atualmente assola o país.

“Conceder desenfreados empréstimos consignados para um público que recebe um benefício para lhe retirar da zona de miserabilidade é permitir a barbárie comparada aos tempos feudais, o que, em nosso país, coloca os limites da dignidade da pessoa humana à prova a todo instante”, diz um trecho do requerimento.

A entidade ressalta ainda que a população atendida pelos programas de transferência de renda vivem, muitas vezes, em condições de calamidade. Sendo assim, a liberação do crédito para o Auxílio Brasil e BPC violaria os princípios da dignidade humana.

Empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil

A princípio, segundo as regras iniciais do crédito consignado, o valor do empréstimo Auxílio Brasil pode comprometer até 40% da parcela do Auxílio Brasil.

Sendo assim, se o beneficiário recebe a quantia de R$ 400, o beneficiário pode contrair um empréstimo consignado e dividir em parcelas de, no máximo, R$ 160.

Do total de 40%, é possível utilizar 5% para saques ou amortização de dívidas no cartão. O empréstimo do Auxílio Brasil terá prazo de até 48 meses para pagamento, com juros mais baixos (em torno de 2%).

É importante destacar que não será preciso realizar uma avaliação de risco de crédito. Assim, todos os beneficiários poderão contratar o empréstimo. Contudo, é importante lembrar que a medida pode não ser liberada.